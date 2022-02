India vs Sri Lanka, 3rd T20I: भारत ने श्रीलंका को धर्मशाला में खेले गए तीसर टी20 मैच में 6 विकेट से मात दी. इसी के साथ टीम इंडिया ने टी20 शृंखला में 3-0 से क्लीन स्वीप किया. ये भारत की टी20 अंतरराष्ट्रीय में लगातार 12वीं जीत रही. इसी के साथ वह अफगानिस्तान (Afghanistan) और रोमानिया (Romania) के साथ संयुक्त रूप से पहले पायदान पर पहुंच गया.Also Read - पहली बार जसप्रीत बुमराह का गेंदबाजी एक्शन देख हैरान रह गए थे मोहम्मद शमी, बोले- ये मुमकिन नहीं है

रनों का पीछा करते हुए यह भारत की 54वीं T20I जीत रही, जिसके साथ उसने इतिहास रच दिया. टीम इंडिया ने इस मामले में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान (Pakistan) को पछाड़ दिया है, जिसने दूसरी पारी में बल्लेबाजी करते हुए 53 टी20 मैच जीते हैं.

54 जीत – भारत

53 जीत – पाकिस्तान

51 जीत – ऑस्ट्रेलिया

मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका ने 146/5 का स्कोर खड़ा किया. श्रीलंका की तरफ से कप्तान दासुन शनाका ने सर्वाधिक 74 रन बनाए, जबकि दिनेश चांडीमल ने 22 रन की पारी खेली. मेजबान टीम की तरफ से आवेश खान को सर्वाधिक 2 विकेट हाथ लगे.

India complete a 3-0 clean sweep 🙌

They win the third T20I against Sri Lanka in Dharamsala by six wickets 💪#INDvSL pic.twitter.com/52HbFDrrBn

— ICC (@ICC) February 27, 2022