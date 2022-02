India vs Sri Lanka, 3rd T20I: भारतीय टीम के सलामी बल्‍लेबाज ईशान किशन (Ishan Kishan Ruled Out of 3rd T20I) आज होने वाले सीरीज के तीसरे टी20 मैच से बाहर हो गए हैं. बीसीसीआई की तरफ से दी गई आधिकारिक जानकारी में कहा गया कि वो आज धर्मशाला में होने वाले तीसरे टी20 मैच का का हिस्‍सा नहीं होंगी. दूसरे मैच के दौरान गेंद उनके सिर पर जा लगी थी. जिसके बाद उनका धर्मशाला के ही स्‍थानीय अस्‍पताल में सिटी स्‍कैन करवाया गया. बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने प्रेस रिलीज जारी कर इस पूरे घटनक्रम पर अपना पक्ष रखा.Also Read - 'हर चाल, एक मास्टर स्ट्रोक', मोहम्मद कैफ ने की रोहित शर्मा की कप्तानी की तारीफ

उन्‍होंन कहा, “शनिवार को दूसरे टी20 मैच के दौरान धर्मशाला में ईशान किशन के सिर पर गेंद लग गई थी. भारतीय टीम के डॉक्‍टर के साथ उन्‍हें स्‍थानीय अस्‍पताल ले जाया गया था, जहां उनका सिटी स्‍कैन हुआ. रिपोर्ट में जब कुछ नॉर्मल आया है. फिलहाल बीसीसीआई की मेडिकल टीम उनका विशेष ध्‍यान रख रही हैं. एहतियात के तौर पर उन्‍हें तीसरे टी20 मैच से बाहर रखा गया है.” Also Read - IND vs SL, 2nd T20I: लाइव मैच के दौरान Rohit Sharma ने लिए कैमरामैन से मजे, Video सोशल मीडिया पर वायरल