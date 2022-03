भारत और श्रीलंका (India vs Sri Lanka) के बीच बेंगलुरू के चिन्‍नास्‍वामी स्‍टेडियम में टेस्‍ट सीरीज का दूसरा मुकाबला खेला जा रहा है. दोनों ही टीमें पिंक बॉल (Pink Ball Test) से खेले जाने वाले डे-नाइट टेस्‍ट (Day-NighT Test) में आमने-सामने हैं. मैच भारत और श्रीलंका के बीच हो रहा है लेकिन इसमें साउथ अफ्रीका के दिग्‍गज बल्‍लेबाज एबी डीविलियर्स (Ab de Villiers) का क्‍या काम. जी हां, चिन्‍नास्‍वामी स्‍टेडियम में शनिवार को टेस्‍ट मैच के पहले ही दिन मैदान में मैच देखने के लिए आने वाले दर्शकों को एबी डीविलियर्स की याद सताने लगी. फैन्‍स मिस्‍टर 360 का नाम जोर-जोर से चिल्‍लाते हुए नजर आए. एबीडी..एबीडी…एबीडी…. के नारे स्‍टेडियम में गूंजने लगे. विराट कोहली ने भी बिना देरी कि फैन्‍स की भावनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया दी.Also Read - मैं विराट का सर्वश्रेष्‍ठ इस्‍तेमाल करने का प्रयास करूंंगा, फाफ डु प्‍लेसिस ने RCB के पूर्व कप्‍तान को लेकर दिया बयान

Their Bond is so Pure Man 😍🥰@imVkohli @ABdeVilliers17 #ViratKohli https://t.co/cWdPvr477O pic.twitter.com/z6q6a6Rw2M

— Samy :): (@ZLX_comfort) March 12, 2022