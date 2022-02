पिछले साल टी20 वर्ल्ड कप के बाद भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) न्यूजीलैंड के खिलाफ कानपुर टेस्ट में खेले थे. इस मैच के बाद उनके घुटने में चोट लगी और इससे उबरने के लिए वह दो महीने से भारतीय टीम से बाहर थे. जडेजा ने इस दौरान साउथ अफ्रीका दौरे के साथ-साथ वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली गई घरेलू वनडे और टी20 सीरीज मिस की. लेकिन अब गुरुवार से श्रीलंका के खिलाफ शुरू हो रही टी20 सीरीज में वापसी कर वह उत्साहित हैं. उन्होंने पहले मैच से पहले कहा कि दो महीने बाद भारतीय टीम में वापसी करना सुखद अहसास है.Also Read - IND vs SL- T20I सीरीज से पहले श्रीलंका को झटका, Wanindu Hasaranga फिर से कोरोना पॉजिटिव

श्रीलंका के खिलाफ पहले टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच से पूर्व अभ्यास सत्र के बाद कहा कि फिर से देश के लिए खेलना शानदार अहसास है. जडेजा ने भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) द्वारा पोस्ट किये गए वीडियो में कहा, 'भारतीय टीम में वापसी करके अच्छा लग रहा है. टी20 और टेस्ट सीरीज में खेलने को लेकर वास्तव में उत्सुक हूं.'

उन्होंने कहा, 'मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं कि आखिरकार दो महीने बाद में भारत के लिये खेलने जा रहा हूं.' इस 33 वर्षीय ऑलराउंडर ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (NCA) में अपनी फिटनेस पर कड़ी मेहनत की.

💬 💬 "I'm excited to be back and raring to go."

Say Hello to all-rounder @imjadeja and vice-captain @Jaspritbumrah93 as they join #TeamIndia for the Sri Lanka series. 👋 👋@Paytm | #INDvSL pic.twitter.com/gpWG3UESjv

— BCCI (@BCCI) February 23, 2022