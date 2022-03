IND vs SL- Mohali Test Ravindra Jadeja Refuse To Make Double Hundred And Tells The Reason: अपने पसंदीदा खिलाड़ियों को शतक और दोहरे शतक बनाते देखना फैन्स को तो खूब पसंद आता है. शायद शतक ठोकने वाले खिलाड़ी भी इसे उतना ही रोमांचित होते होंगे, जितना कि फैन्स होते हैं. लेकिन खिलाड़ी शतक और दोहरे शतक बनाने से ज्यादा अपनी टीम को जीतता देखना पसंद करते हैं और रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) भी उन्हीं में से एक हैं. शनिवार को श्रीलंका के खिलाफ मोहाली टेस्ट के दूसरे दिन उनके पास अपने टेस्ट जीवन का दोहरा शतक बनाने का सुनहरा मौका था, लेकिन जडेजा ने इसकी परवाह नहीं की और टीम मैनेजमेंट को संदेश भेजा कि वह पारी घोषित कर दे क्योंकि मोहाली की पिच पर ‘बैरिएबल बाउंस और टर्न’ होने लगा था और जड्डू चाहते थे कि टीम इसका फायदा उठा सके.Also Read - ऋद्धिमान साहा ने बीसीसीआई की समिति को बताया WhatsApp पर धमकी देने वाले पत्रकार का नाम

कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने जब पारी घोषित करने का फैसला किया, तो कई जानकार इससे हैरान थे. सोशल मीडिया पर यह #RahulDravid ट्रेंड करने लगा था. क्योंकि करीब दो दशक पहले उन्होंने तब पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय पारी घोषित करने का फैसला किया था, जब सचिन तेंदुलकर 194 रनों पर नाबाद बल्लेबाजी कर रहे थे. लोग इसी से जडेजा की पारी को जोड़कर देख रहे थे. लेकिन दिन का खेल खत्म होने के बाज जड्डू ने साफ कर दिया यह फैसला टीम का नहीं बल्कि उनका था. उन्होंने ही ड्रेसिंग रूम में पारी घोषित करने का संदेश भेजा था. Also Read - राहुल द्रविड़ ने ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज रॉड मार्श और शेन वॉर्न को श्रद्धांजलि दी

जडेजा (228 गेंदों पर नाबाद 175 रन) ने अपने टेस्ट करियर का दूसरा शतक पूरा किया और अपने करियर का सर्वोच्च स्कोर बनाया. उनकी इस पारी की बदौलत भारत ने 8 विकेट पर 574 रन पर पारी घोषित की. उन्होंने अपनी पारी में 17 चौके और 3 छक्के लगाकर श्रीलंकाई आक्रमण को मजाक बनाकर रख दिया. इस हरफनमौला लेफ्टहैंडर के पास भले डबल सेंचुरी बनाने का मौका था, लेकिन वह बखूबी जानते थे कि यह पारी घोषित करने का आदर्श समय था क्योंकि इससे ही उन्हें प्रतिद्वंद्वी टीम को मुश्किल परिस्थितियों में एक सत्र खिलाने का मौका मिलता. Also Read - IND vs SL- डैडी हंड्रेड के बाद बॉलिंग में भी चमके जडेजा, मजबूत स्थिति में भारत

जडेजा ने दूसरे दिन का खेल समाप्त होने के बाद कहा, ‘मैंने उन्हें बताया कि पिच पर ‘वैरिएबल बाउंस’ है और गेंदों ने भी टर्न करना शुरू कर दिया है. इसलिए मैंने एक संदेश भेजा कि पिच से कुछ मदद हासिल की जा सकती है और मैंने सुझाव दिया कि हमें अब उन्हें बल्लेबाजी के लिए उतारना चाहिए.’

उन्होंने कहा, ‘‘वे पहले ही दो दिन में पांच सत्र तक क्षेत्ररक्षण करते हुए थक चुके थे। इसलिये उनके लिये आते ही बड़े शॉट खेलना और लंबे समय तक बल्लेबाजी करते रहना आसान नहीं था। इसलिये योजना पारी जल्द घोषित करने और प्रतिद्वंद्वी टीम के बल्लेबाजों की थकान का फायदा उठाने की थी। ’’

उन्होंने कहा, ‘जब मैं बल्लेबाजी कर रहा था तो ऐसी कुछ गेंद थी जो टर्न हो रही थीं और नीची रह रही थीं. पिच पर खुद का ‘वैरिएशन’ था.’ बल्कि पिच ने उन्हें प्रतिद्वंद्वी कप्तान दिमुथ करुणारत्ने का विकेट हासिल करने में भी मदद की.

उन्होंने कहा, ‘गेंद स्टंप पर रखने की योजना थी और अगर हमें ऐसा करते तो यह सीधी जाती या फिर उसी जगह से टर्न लेती और ऐसा ही हुआ. मेरी पहली गेंद (करुणारत्ने को) टर्न हुई और दूसरी गेंद पर मैंने सोचा कि मैं चौथे स्टंप पर गेंद फेंकूंगा और अगर यह टर्न हुई या नीची रही तो एक विकेट लेने का मौका हमेशा था.’

जडेजा ने रविचंद्रन अश्विन (82 गेंदों पर 61 रन) ने 7वें विकेट के लिये 130 रन जोड़े और फिर मोहम्मद शमी (34 गेंदों पर नाबाद 20) के साथ 9वें विकेट के लिए 103 रन की अटूट साझेदारी की.

अपने शतक के बारे में उन्होंने कहा, ‘मैं जब भी भारत के लिए खेलता हूं तो प्रत्येक मैच में अपने खेल में सुधार करने की कोशिश करता हूं. जब मुझे रन जोड़ने का मौका मिलता है तो मैं मौके को प्रदर्शन में तब्दील करने की कोशिश करता हूं इसलिए मैं बहुत खुश हूं.’