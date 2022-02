India vs Sri Lanka, 1st T20I Live Streaming: भारत और श्रीलंका (IND vs SL) के बीच 24 फरवरी को लखनऊ में पहला टी20 मैच खेला जाना है, जिसके लिए टीम इंडिया पूरी तरह से तैयार है. भारत ने हाल ही में संपन्न टी20 और वनडे सीरीज में वेस्टइंडीज के खिलाफ ‘क्लीन स्वीप’ किया था, जिसके बाद उसके हौसले बुलंद हैं. दोनों टीमों के बीच टी20 शृंखला में तीन मैच खेले जाने हैं. दूसरा और तीसरा मैच 26 और 27 फरवरी को खेला जाना है.Also Read - IND vs SL Dream 11 Team Prediction: दोनों टीमों के इन ऑलराउंडर्स को बनाए कप्तान और उपकप्तान!

कब और कहां खेला जाएगा India और Sri Lanka के बीच टी20 मैच?

भारत और श्रीलंका के बीच यह मुकाबला लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम (Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ekana Cricket Stadium, Lucknow) में शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा.

कहां देख सकेंगे India और Sri Lanka मैच का Live Telecast?

आप इस मुकाबले का सीधा प्रसारण स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क (Star Sports 1, Star Sports 1 HD, Star Sports 1 Hindi, Star Sports 1 Hindi HD, Star Sports 1 Tamil, Star Sports 1 Telugu, Star Sports 1 Kannada.) पर देख सकेंगे.

कहां देखें India vs Sri Lanka मैच की live streaming?

इस मैच की लाइव स्‍ट्रीमिंग Disney+ Hotstar पर उपलब्ध रहेगी.

India और Sri Lanka की टीमों में कौन-कौन खिलाड़ी?

भारतीय टी20 टीम- रोहित शर्मा (कप्तान), रुतुराज गायकवाड़, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन, ईशान किशन (विकेटकीपर), वेंकटेश अय्यर, दीपक हुड्डा, रविंद्र जडेजा, युजवेंद्र चहल, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, जसप्रीत बुमराह (उप कप्तान), आवेश खान.

श्रीलंका टी20 टीम- पाथुम निसांका, कुसल मेंडिस, दासुन शनाका (कप्तान), धनुष्का गुणाथिलिके, जनिथ लियांगे, चरिथ असलंका, वानिंदु हसरगा, दिनेश चांडीमल, कामिल मिशारा, चामिका करुणारत्ने, दुष्मंथ चमीरा, लाहिरू कुमारा, बिनुरा फर्नांडो, शिरान फर्नांडो, महीश थिसांका, जैफरी वांडरसे, प्रवीण जयविक्रमा, अशियन डेनियल.