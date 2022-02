India vs Sri Lanka: भारत और श्रीलंका के बीच 26 फरवरी को दूसरा टी20 मैच खेला जाना है, जो श्रीलंका के लिए करो या मरो का मुकाबला होगा. इसके अगले दिन दोनों टीमें सीरीज का तीसरा और अंतिम टी20 मुकाबला खेलेगी. टी20 शृंखला के बाद श्रीलंका 2 टेस्ट मैचों की सीरीज भी खेलेगी, लेकिन इन अहम मैचों से पहले ही मेहमान टीम को बड़ा झटका लगा है. स्पिरन महेश थीक्षाना (Maheesh Theekshana) और बल्लेबाज कुसल मेंडिस (Kusal Mendis) टीम से बाहर हो चुके हैं.Also Read - ऑलराउंडर दीपक हुड्डा और वेंकटेश अय्यर को ओवर देना रोहित शर्मा की शानदार कप्तानी का उदाहरण: प्रज्ञान ओझा

श्रीलंका क्रिकेट (SLC) ने शुक्रवार (25 फरवरी) को बताया कि स्पिनर महेश थीक्षाना और बल्लेबाज कुसल मेंडिस चोट के कारण मौजूदा टी20 सीरीज से बाहर हो चुके हैं. हालांकि मेंडिस को चोट से समय पर उबरने पर भारत के खिलाफ दो टेस्ट के लिए 17 सदस्यीय टेस्ट टीम में शामिल किया गया है.

चोटिल जोड़ी के स्थान पर निरोशन डिकवेला और धनंजय डी सिल्वा को टी20 टीम में शामिल किया गया है. मेंडिस ने जनवरी 2021 से टेस्ट में भाग नहीं लिया है और मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पांचवें टी20 में 'प्लेयर ऑफ द मैच' थे.

श्रीलंका के लिए पहले छह ओवरों में थीक्षाना मुख्य गेंदबाजों में से एक रहे हैं. एसएलसी ने यह भी कहा कि थीक्षाना के साथ, वानिंदु हसरंगा ऑस्ट्रेलिया से स्वदेश लौटेंगे और भारत के खिलाफ टी20 श्रृंखला से चूकेंगे, क्योंकि वह अभी तक कोविड-19 से उबर नहीं पाए हैं.

