IND vs SL Pink Ball Test At Bengaluru- Parthiv Patel Laud Rishabh Pant For Batting: बेंगलुरु में श्रीलंका के खिलाफ खेले जा रहे पिंक बॉल टेस्ट में भारत ने अपनी स्थिति मजबूत कर कर ली है. भारत ने मेहमान टीम के सामने जीत के लिए 447 रन का विशाल लक्ष्य रखा है. भारत की इस मजबूत स्थिति में रिषभ पंत (Rishabh Pant) की बैटिंग का भी अहम योगदान है. उन्होंने मैच की दोनों पारियों में तेज तर्रार 39 और फिर 50 रन बनाए. हालांकि फिफ्टी जड़ने के बाद पंत एक खराब शॉट खेलकर आउट हो गए. लेकिन पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज पार्थिव पटेल (Parthiv Patel) ने कहा कि उनके खेलने का यही अंदाज है और उनके शॉट चयन को लेकर हर बार उनकी आलोचना करना सही नहीं है.Also Read - मॉर्डन डे क्रिकेट में Ravindra Jadeja मेरे पसंदीदा खिलाड़ी, क्योंकि वह कभी नहीं लेते दबाव: Kapil Dev

दूसरे दिन के खेल खत्म होने के बाद पार्थिव पटेल (Parthiv Patel) क्रिकेट वेबसाइट क्रिकबज पर इस युवा विकेटकीपर बल्लेबाज के खेल की समीक्षा कर रहे थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि यह खिलाड़ी क्रिकेट में बॉक्स ऑफिस शो है, तो उनका खेल हमेशा लोगों को रोमांचित भी करेगा और यह बहस भी हमेशा होगी कि अगर वह ऐसा न खेलते तो हम जीत नहीं पाते या फिर इसके उलट कि उन्हें ऐसा शॉट खेलने की जरूरत नहीं थी. Also Read - बैंगलोर टेस्ट में RCB के रंग की 'जर्सी' पहनकर उतरे विराट; फैंस ने लगाए 'कोहली-कोहली' के नारे

इस पूर्व विकेटकीपर खिलाड़ी ने कहा, ‘रिषभ पंत को उनके खेल के साथ छोड़ देना ही बेहतर है क्योंकि वह अपना स्वभाविक खेल ही खेलें यही जरूरी है. क्योंकि अगर वह दूसरों की तरह बल्लेबाजी करने लगे तो फिर रिषभ पंत वह रिषभ पंत नहीं रहेंगे.’ Also Read - IND vs SL, 2nd Test: Rishabh Pant ने ठोका सबसे तेज अर्धशतक, 90 सालों के भारतीय इतिहास में कभी ना हुआ था ऐसा

पार्थिव ने कहा कि रिषभ पंत की बैटिंग की अगर बात करें तो वह अब भारत के दो तीन दिग्गज विकेटकीपर बल्लेबाजों में निश्चिततौर पर शुमार होंगे. वह एमएस धोनी, किरण मोरे और फारुख इंजीनियर जितने उम्दा विकेटकीपर बल्लेबाजों में हैं.

बता दें 24 वर्षीय पंत अपने टेस्ट करियर का 30वां टेस्ट मैच खेल रहे हैं और भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाजों में उनका औसत अभी सबसे ऊपर है. पंत ने अब तक 40.65 के औसत से रन बनाए हैं. इस दौरान वह अब तक 8 हाफ सेंचुरी और 4 शतक भी अपने नाम कर चुके हैं.