IND vs SL- Ravindra Jadeja Will Bat Up The Order More Says Rohit Sharma: श्रीलंका के खिलाफ गुरुवार को लखनऊ में शुरू हुई टी20 सीरीज के पहले मैच में भारत ने 62 रन से जोरदार जीत दर्ज की. इस मैच में जीत के असली हीरो भले ओपनिंग बल्लेबाज ईशान किशन (Ishan Kishan) और श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) रहे, जिन्होंने अपने तूफानी अर्धशतकों की बदौलत श्रीलंका के सामने 200 रनों का पहाड़ लक्ष्य रखने में मदद की. लेकिन मैच के बाद कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ईशान की तारीफ करने के बाद रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) की खूब तारीफ की.

जडेजा को हालांकि इस मैच में बैटिंग का ज्यादा मौका नहीं मिला, जबकि बॉलिंग में वह 4 ओवर में सिर्फ एक ही विकेट निकाल पाए लेकिन रोहित ने साफ कर दिया कि वह उनसे क्या चाहते हैं. हाल ही जब से रोहित शर्मा को भारतीय टीम की कमान मिली है. उन्होंने अपना रुख बार-बार साफ किया है कि वह अब हर टी20 इंटरनेशनल मैचों से आगामी वर्ल्ड कप की रणनीतियों पर काम करेंगे.

रोहित उन सभी युवा खिलाड़ियों को भरपूर मौका देना चाहते हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup) में टीम मैनेजमेंट की योजनाओं का हिस्सा हैं. मैच के बाद रोहित ने साफ कर दिया कि जडेजा उनकी योजनाओं का प्रमुख हथियार होंगे और वह अब उन्हें बल्लेबाजी में ऊपरी क्रम में आजमाना चाहेंगे.

श्रीलंका को 62 रन से हराने के बाद अपनी टीम के प्रदर्शन पर चर्चा करने आए रोहित ने अपनी बातचीत का पूरा फोकस रवींद्र जडेजा पर रखा. उन्होंने कहा, ‘जडेजा की वापसी से बहुत खुश हूं. हम उनसे और भी ज्यादा प्रदर्शन चाहते हैं इसलिए हमने उन्हें ऊपर बल्लेबाजी के लिए कहा. अब हम जैसे-जैसे और मैच खेलेंगे, आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा ऊपरी क्रम में ही बल्लेबाजी करते देखेंगे.’

कप्तान रोहित शर्मा ने कहा, ‘वह अब अपनी बल्लेबाजी में काफी सुधार ला चुके हैं और मैं चाहता हूं कि वह ऊपरी क्रम में ही खेलें. उन्हें लेकर हमारा रुख बहुत साफ है कि सफेद बॉल क्रिकेट में हम उनसे क्या चाहते हैं. तो अब हम उन्हें आगे भी ऊपरी क्रम में खिलाएंगे और देखते हैं कि वह कैसा करते हैं.’