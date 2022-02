India vs Sri Lanka Dream 11 Prediction: IND vs SL 3rd T20I Dream11 Team Tips for Today Match: भारत और श्रीलंका के बीच 27 फरवरी को तीसरा टी20 मैच खेला जाना है, जिसमें ईशान किशन (Ishan Kishan) के खेलने पर संशय नजर आ रहा है. टी20 फॉर्मेट में श्रीलंका पर भारत का पलड़ा काफी भारी रहा है. दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 24 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिसमें भारत ने 16 जीते हैं, जबकि 7 में उसे हार नसीब हुई है. एक मुकाबला बेनतीजा रहा है.Also Read - IND vs SL, 3rd T20I: तीसरे टी20 मैच से ड्रॉप हो सकते हैं Ishan Kishan, इस खिलाड़ी के साथ ओपनिंग करेंगे Rohit Sharma!

Predicted Playing XI

भारत: रोहित शर्मा (कप्तान), ईशान किशन / वेंकटेश अय्यर, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन, दीपक हुड्डा, रवींद्र जडेजा, वेंकटेश अय्यर, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज, अवेश खान, रवि बिश्नोई.

श्रीलंका: पाथुम निसानका, दनुष्का गुणथिलका, चरित असलंका, निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), धनंजय डी सिल्वा, दासुन शनाका (कप्तान), चमिका करुणारत्ने, दुष्मंथा चमीरा, प्रवीण जयविक्रमा, बिनुरा फर्नांडो, लाहिरु कुमारा.

IND vs SL Dream11 Fantasy Team

विकेटकीपर- दिनेश चांडीमल (कप्तान)

बल्लेबाज- श्रेयस अय्यर, चरित असलंका, पथुम निस्सांका, दनुष्का गुणथिलका

ऑलराउंडर- रवींद्र जडेजा (उपकप्तान), दासुन शनाका, वेंकटेश अय्यर

गेंदबाज- दुष्मंथा चमीरा, रवि बिश्नोई, मोहम्मद सिराज.

IND vs SL Dream11 Full Squad:

India T20I Squad: रोहित शर्मा (कप्तान), मयंक अग्रवाल, श्रेयस अय्यर, संजू सैमसन, ईशान किशन (विकेटकीपर), वेंकटेश अय्यर, दीपक हुड्डा, रविंद्र जडेजा, युजवेंद्र चहल, रवि बिश्नोई, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, भुवनेश्वर कुमार, हर्षल पटेल, जसप्रीत बुमराह (उप कप्तान), आवेश खान.

Sri Lanka T20I Squad: पथुम निसानका, दनुष्का गुणथिलाका, कामिल मिशारा (विकेटकीपर), दिनेश चांदीमल, चरित असलंका, दासुन शनाका (कप्तान), चमिका करुणारत्ने, जेफरी वेंडरसे, प्रवीण जयविक्रमा, दुष्मंथा चमीरा, लाहिरू कुमारा, जेनिथ लियानागे, एशियाई डेनियल, शिरन फर्नांडो , बिनुरा फर्नांडो