India vs Sri Lanka Dream 11 Prediction: IND vs SL 1st Test Dream11 Team Tips for Today Match: भारत और श्रीलंका के बीच मोहाली के आईएस बिंद्रा स्टेडियम (Punjab Cricket Association IS Bindra Stadium, Mohali) में पहला टेस्ट मैच खेला जाना है, जिसमें दोनों टीमें लीड बनाने का इरादे से उतरेंगी. टीम इंडिया ने 3 मुकाबलों की टी20 सीरीज में क्लीन स्वीप किया था, जिसके बाद उसके हौसले बुलंद हैं. यह मैच पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) के लिए बेहद खास होगा. कोहली यहां अपना 100वां टेस्ट मैच खेलने उतरेंगे.Also Read - IND vs SL 1st Test Live Streaming: मोबाइल पर इस तरह देखें टेस्ट मैच की लाइव स्ट्रीमिंग

IND vs SL Probable Playing XIs

India Probable Playing XIs: रोहित शर्मा (कप्तान), मयंक अग्रवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, रिषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह (उप कप्तान), मोहम्मद सिराज. Also Read - Ukraine में किसी भी भारतीय छात्र को बंधक नहीं बनाया गया है : विदेश मंत्रालय

Sri Lanka Probable Playing XIs: दिमुथ करुणारत्ने (कप्तान), लाहिरू थिरिमाने, पथुम निसांका, एंजेलो मैथ्यूज, धनंजया डी सिल्वा (उप कप्तान), दिनेश चांदीमल (विकेटकीपर), प्रवीण जयविक्रमा, लसिथ एम्बुलडेनिया, सुरंगा लकमल, दुष्मंथा चमीरा, चरित असलंका. Also Read - IND vs SL, 1st Test: ऐतिहासिक 100वां टेस्ट मैच खेलेंगे Virat Kohli, सचिन तेंदुलकर बोले- आपकी असली सफलता पूरी पीढ़ी को प्रेरित करने की काबिलियत है

IND vs SL My Dream11 Team

रिषभ पंत, रोहित शर्मा, विराट कोहली (कप्तान), श्रेयस अय्यर (उप कप्तान), दिमुथ करुणारत्ने, रवींद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, एंजेलो मैथ्यूज, जसप्रीत बुमराह, दुष्मंथा चमीरा, सुरंगा लकमल.

IND vs SL Full Squads:

India Test Squad: रोहित शर्मा (कप्तान), प्रियांक पांचाल, मयंक अग्रवाल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, हनुमा विहारी, शुभमन गिल, रिषभ पंत (विकेटकीपर), केएस भरत, आर जडेजा, जयंत यादव, आर अश्विन, कुलदीप यादव, सौरभ कुमार, मोहम्मद सिराज, उमेश यादव, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह (उप कप्तान).

Sri Lanka Test Squad: दिमुथ करुणारत्ने (कप्तान), पथुम निसानका, लाहिरू थिरिमाने, धनंजया डी सिल्वा (उपकप्तान), कुसल मेंडिस (फिटनेस के अधीन), एंजेलो मैथ्यूज, दिनेश चां दीमल, चरित असलंका, निरोशन डिकवेला, चमिका करुणारत्ने, लाहिरू कुमारा, सुरंगा लकमल, दुष्मंथा चमीरा, विश्व फर्नांडो, जेफरी वेंडरसे, प्रवीण जयविक्रेमा और लसिथ एम्बुलडेनिया.