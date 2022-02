भारत और वेस्‍टइंडीज (India vs West Indies) के बीच आज तीन मैचों की वनडे सीरीज की शुरुआत अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्‍टेडियम (Narendra Modi Staduim) में हो गई है. कीरोन पोलार्ड (Kieron Pollard) की टीम वेस्‍टंडीज की धरती पर इंग्‍लैंड को 3-2 से मात देने के बाद भारत आई है. वहीं, भारत साउथ अफ्रीका में वनडे और टेस्‍ट दोनों ही सीरीज हारने के बाद आज खेल रही है. टीम के बल्‍लेबाज निकोलस पूरन (Nicholas Pooran) का कहना है कि इंग्‍लैंड को हराने से उनका आत्‍मविश्‍वास बढ़ा है. दोनों टीमों के बीच 16 फरवरी से तीन मैचों की टी20 सीरीज भी खेली जानी है.Also Read - Rohit के नेतृत्‍व में Virat Kohli करते दिखे टीम की कप्‍तानी, दोनों के बीच गजब के तालमेल से फैन्‍स गदगद

निकोलस पूरन (Nicholas Pooran) ने कहा, "हम श्रृंखला की प्रतीक्षा कर रहे हैं. हमारा टी20 सीरीज में इंग्लैंड को हराकर आत्मविश्वास बढ़ा है और हम अच्छे फॉर्म में है. मैं भारत में खेलने के लिए उत्सुक हूं. हममें से बहुत से खिलाड़ी यहां पहले खेल चुके हैं. यह एक अलग और कठिन चुनौती है."

पूरन (Nicholas Pooran) ने भारत में सात वनडे खेले हैं, जिसमें पूरन ने 72.25 के औसत और 129.59 के स्ट्राइक रेट से 289 रन बनाए हैं. उन्होंने आगे कहा, "मैं निश्चित रूप से यहां खेलने के लिए उत्साहित हूं. एकदिवसीय क्रिकेट में आपके पास अधिक समय होता है. कभी-कभी कोई दबाव में गलतियां कर देते हैं. लेकिन हमें अधिक समय तक खेलने और चीजों को सरल रखने की आवश्यकता है."

26 वर्षीय पूरन का मानना है कि वह अपने साथियों को प्रेरित करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें नेतृत्व की अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिल रही है. पूरन (Nicholas Pooran) ने कहा, “मैं 22 साल की उम्र में थोड़ा अलग दिखता था. 26 साल की उम्र में आप जीवन को थोड़ा और समझने लगते हैं. मैं अतिरिक्त जिम्मेदारी के साथ चीजों को अलग तरह से देखना शुरू कर रहा हूं और मुझे हमेशा विश्वास है कि मैं एक लीडर हूं और मैं चाहता हूं कि अपने खेल से दूसरों को प्रेरित करूं.”