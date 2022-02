India vs West Indies, 1st ODI: भारत-वेस्टइंडीज के बीच वनडे सीरीज 6 जनवरी से शुरू होने जा रही है. तीन मुकाबलों की इस शृंखला के सभी मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium, Ahmedabad) में खेले जाने हैं. शुक्रवार को भारतीय टीम ने अपना पहला पूर्ण अभ्यास सत्र पूरा किया. शिखर धवन (Shikhar Dhawan), रितुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) और श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) की तिकड़ी को छोड़कर शुक्रवार को सभी खिलाड़ी और सहयोगी स्टाफ कोविड-19 जांच में नेगेटिव आने के बाद अभ्यास सत्र में मौजूद थे. खिलाड़ियों ने दूधिया रोशनी में अभ्यास किया और यह एक पूर्ण सत्र था.Also Read - Karnataka में COVID-19 प्रतिबंधों में मिली राहत, जिम, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, योग सेंटर 100% क्षमता के साथ काम करेंगे

इस दौरान विराट कोहली (Virat Kohli), रिषभ पंत (Rishabh Pant) और अन्य खिलाड़ियों ने नेट पर बल्लेबाजी की, जबकि एकदिवसीय टीम में वापसी कर रहे कुलदीप यादव और युजवेंद्र चहल की स्पिन जोड़ी ने गेंदबाजी की. तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज और हरफनमौला शारदुल ठाकुर ने भी नेट में गेंदबाजी की. Also Read - BCCI अध्यक्ष के तौर पर काम करता हूं, अटकलबाजियों का जवाब देने की जरूरत नहीं: Sourav Ganguly

सलामी बल्लेबाज मयंक अग्रवाल तीन दिन के लिए पृथकवास हैं और लोकेश राहुल के उपलब्ध नहीं होने पर शुरुआती मैच के लिए एक विकल्प होंगे. विकेटकीपर-बल्लेबाज ईशान किशन को भी एकदिवसीय टीम में शामिल किया गया है और वह भी पारी की शुरुआत कर सकते हैं. Also Read - नए कप्तान को मैदान पर सही चीजें करने के लिए भरपूर मदद देंगे Virat Kohli: Irfan Pathan

#TeamIndia begin preps in Ahmedabad ahead of the ODI series against West Indies.#INDvWI pic.twitter.com/aYTd1QuexB

— BCCI (@BCCI) February 4, 2022