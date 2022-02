वेस्‍टइंडीज के खिलाफ (IND vs WI 1st ODI) पहले वनडे मैच में भले ही पूर्व कप्‍तान विराट कोहली (Virat Kohli) बल्‍ले से कुछ खास कमाल नहीं कर पाए हों लेकिन इसके बावजूद वो एक बड़ा कीर्तिमान अपने नाम करने में सफल रहे. विराट घरेलू सरजमीं पर सबसे तेज पांच हजार रन पूरे करने वाले बल्‍लेबाज बन गए हैं. इस मामले में उन्‍होंने आज सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) के भी पीछे छोड़ दिया है. विराट ने आज भारत की धरती पर अपने वनडे करियर की 96वें नंबर की पारी खेली. उन्‍होंने चार गेंदों की छोटी सी पारी में दो चौकों की मदद से आठ रन बनाए और खराब शॉट खेलकर आउट हो गए.Also Read - India vs West Indies, 1st ODI: Feeling good to be back for India, says Washington Sundar

पोंटिंग-कैलिस हैं कोसो दूर

सचिन तेंदुलकर को घरलू कंडीशन में वनडे क्रिकेट में 5 हजार रन बनाने में 121 पारियां लगी थी. इस फेहरिस्‍त में विराट नंबर-1 हैं तो सचिन दूसरे स्‍थान पर काबिज हैं. ऑस्‍ट्रेलिया के पूर्व कंप्‍तान रिकी पोंटिंग अपने अपने देश में 138 पारियों में पांच हजार रन पूरे कर चुके हैं. हालांकि वो इस मामले में चौथे स्‍थान पर हैं. तीसरे नंबर पर साउथ अफ्रीका के जैक कैलिस हैं जो 130 पारियों में इतने रन बना चुके हैं.

खराब फॉर्म में भी असरदार हैं विराट

बीते दो सालों से विराट कोहली ने अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट में शतक नहीं जड़ा है. यही वजह है कि उनपर रह रह कर आलोचक सवाल उठाते रहते हैं लेकिन एक सच यह भी है कि विराट भले ही शतक नहीं लगा पा रहे हों लेकिन इसके बावजूद भी सभी फॉर्मेट में असरदार हैं. उनका औसत सभी फॉर्मेट में 50 से ऊपर है. शतक से चूकने के बावजूद विराट लगातार अर्धशतक जड़ अपने रनों की रफ्तार को आगे बढ़ा रहे हैं.