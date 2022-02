Washingon Sundar Ruled Out of T20 Series Series against West Indes: भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच टी20 सीरीज से पहले रोहित शर्मा की टीम को झटका लगा है. वाशिंगटन सुंदर हैमस्ट्रिंग में खिंचाव के चलते टी20 सीरीज से बाहर हो गए हैं. खबरों के मुताबिक सुंदर की चोट को पूरी तरह से ठीक होने में कम से कम तीन सप्‍ताह का वक्‍त लगेगा. विंडीज के खिलाफ टी20 सीरीज 16 फरवरी से शुरू हो रही है. इससे पहले उपकप्‍तान केएल राहुल और अक्षर पटेल भी टी20 सीरीज से बाहर हो चुके हैं. इन दोनों के स्‍थान पर रुतुराज गायकवाड़ और दीपक हुड्डा को भारतीय टीम में जगह दी गई है. अभी यह स्‍पष्‍ट नहीं है कि वाशिंगटन सुंदर के स्‍थान पर भारत की टीम में किसे मौका दिया जाएगा.Also Read - ICC Player of The Month: भारत ने जिसकी वजह से गंवाई टेस्‍ट सीरीज, उस अफ्रीकी बल्‍लेबाज को चुना गया सर्वश्रेष्‍ठ खिलाड़ी

भारत और वेस्‍टइंडीज के बीच तीनों टी20 मैच कोलकाता के ईडन गार्डन में खेले जाएंगे. भारत पहले ही वनडे सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर चुका है. हालांकि खेल के सबसे छोटे फॉर्मेट में वेस्‍टइंडीज की टीम को काफी मजबूत माना जाता है. कीरोन पोलार्ड एंड कंपनी भारत से इस हार का बदला लेना जरूर चाहेंगे. Also Read - ओडिशा के 24 साल के प्‍लंबर को मिली Ranji Trophy टीम में जगह, स्विंग गेंदबाजी का खेल संघ हुआ दीवाना