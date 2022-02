भारत ने वेस्‍टइंडीज (India vs West Indies) के 44 रनों से मात देकर वनडे सीरीज पर 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है. यह लगातार 11वां मौका है जब भारत ने विंडीज को 50 ओवरों के फॉर्मेट में सीरीज हराई हो. इस जीत के साथ ही टीम इंडिया (Team India Register 11th consecutive win against West Indies ) ने इतिहास भी रच दिया है. भारत किसी भी एक टीम के खिलाफ लगातार सर्वाधिक वनडे सीरीज जीतने वाला देश बन गया है. आज रोहित शर्मा की कप्‍तानी वाली भारतीय टीम ने लगातार 11वीं बार वेस्‍टइंडीज को वनडे सीरीज हराई है. साल 2007 से 2022 तक वेस्‍टइंडीज को भारत ने 11 बार वनडे में मात दी है. हालांकि यहां ये बता देना भी उचित होगा कि पड़ोसी देश पाकिस्‍तान के पास भी यही रिकॉर्ड है. वो लगातार 11 बार जिम्‍बाब्‍वे को वनडे सीरीज हरा चुका है. भारत ने जिम्‍बाब्‍वे जैसी छोटी टीम नहीं बल्कि वेस्‍टइंडीज जैसी बड़ी टीम के खिलाफ ये कीर्तिमान नाम किया है.Also Read - Live Score, IND vs WI, 2nd ODI: प्रसिद्ध कृष्‍णा के चार विकेट हॉल से जीता भारत, सीरीज में 2-0 से बनाई अजेय बढ़त