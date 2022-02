IND vs WI 2nd ODI- India Beat West Indies By 44 Runs: सूर्यकुमार यादव (Suryuakumar Yadav) की शानदार फिफ्टी और केएल राहुल (KL Rahul) के 49 रनों की बेहतरीन पारियों के बाद प्रसिद्ध कृष्णा (Prasidh Krishna) की अपनी करियर बेस्ट बॉलिंग (4/12) गेंदबाजी की बदौलत भारत ने वेस्टइंडीज को 44 रन से हराकर 3 मैचों की वनडे सीरीज अपने नाम कर ली है. वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत की यह लगातार 11वीं द्विपक्षीय सीरीज जीत है. भारत ने इस सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है, जबकि सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच शुक्रवार को अहमदाबाद के इसी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा.Also Read - Live Score, IND vs WI, 2nd ODI: प्रसिद्ध कृष्‍णा के चार विकेट हॉल से जीता भारत, सीरीज में 2-0 से बनाई अजेय बढ़त

प्रसिद्ध कृष्णा की करियर बेस्ट बॉलिंग

238 रन के मामूली से दिख रहे लक्ष्य का पीछा कर रही वेस्टइंडीज की टीम सिर्फ 193 रन ही बना पाई. प्रसिद्ध कृष्णा शुरुआत से ही उस पर हावी रहे और उन्होंने 9 ओवर में 3 मेडिन फेंककर 12 रन खर्च किए और 4 विकेट अपने नाम किए. विंडीज को शाई होप (27) और ब्रैंडन किंग (18) की जोड़ी ने उम्दा शुरुआत देने की कोशिश की थी. लेकिन 32 के स्कोर पर जैसे ही प्रसिद्ध ने किंग को पंत के हाथों कैच कराया विंडीज की पारी का पतझड़ शुरू हो गया. प्रसिद्ध ने एक के बाद उसे 3 झटके दिए. Also Read - IND vs WI, 2nd ODI: रोहित शर्मा ने मान ली रिषभ पंत की बात, लिया DRS, नितिन मेनन को बदलना पड़ा निर्णय

India seal the series 💥 Prasidh Krishna finishes with a brilliant four-for as West Indies are all out for 193. #INDvWI | https://t.co/oBgosJPTDa pic.twitter.com/zJMIuDsMIe — ICC (@ICC) February 9, 2022

विंडीज ने गंवाए 76 रन पर 5 विकेट

इस बीच शाई होप को युजवेंद्र चहल ने अपना शिकार बना लिया. इस तरह विंडीज की टीम 76 रन पर अपने 5 विकेट गंवा बैठी. अभी शमाराह ब्रूक्स (44) अकील हुसैन के साथ मिलकर पारी को संभालने की कोशिश ही कर रहे थे कि दीपक हूडा ने उन्हें अपने पहले ही ओवर में सूर्यकुमायर यादव के हाथों कैच कराकर पवेलियन की राह दिखा दी.

विंडीज को 200 के करीब लाए ओडियन स्मिथ

इसके बाद फैबियन एलन भी कुछ खास नहीं कर पाए औक अकील हुसैन (34) रन बनाकर शार्दुल ठाकुर का दूसरा शिकार बने. इसके बाद कीरोन पोलार्ड की जगह खेल रहे (Odean Smith) ओडियन स्मिथ (24) ने अपनी टीम को 200 के करीब लाने में मदद की. लेकिन वह 193 रन के कुल स्कोर पर वॉशिंग्टन सुंदर की गेंद पर डीप मिड विकेट पर खड़े विराट कोहली को कैच देकर आउट हो गए.

भारत की पारी का ऐसा रहा हाल

इससे पहले वेस्टइंडीज से टॉस हारकर पहले बैटिंग पर उतरे भारत ने अपनी खराब शुरुआत के बाद सूर्यकुमार यादव

(64) और केएल राहुल (49) की बेहतरीन पारियों की बदौलत 50 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 237 रन बनाए थे. भारत ने अपने टॉप 3 बल्लेबाज सिर्फ 43 के स्कोर पर ही खो दिए थे. यहां से राहुल और सूर्यकुमार ने पारी को संभाला और दोनों ने 91 रन की साझेदारी की. यहां केएल राहुल अपनी ही गलती से रन आउट हो गए.

दीपक हूडा ने भी दिखाया दम

वॉशिंग्टन सुंदर अभी सूर्यकुमार का बढ़िया साथ निभा ही रहे थे कि सूर्या 64 रन बनाकर फैबियन एलन की गेंद पर अल्जारी जोसेफ को कैच दे बैठे. उन्होंने 83 गेंदों में 5 चौकों की मदद से ये शानदार 64 रन बनाए. इसके बाद दीपक हूडा ने भी निचले क्रम के साथ मिलकर 29 रन का महत्वपूर्ण योगदान दिया.