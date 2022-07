अक्षर पटेल की विस्‍फोटक बल्‍लेबाजी के चलते टीम इंडिया को पोर्ट ऑफ स्‍पेन के क्‍वीन्‍स पार्क में खेले गए दूसरे वनडे में जीत मिली. 50वें ओवर में मैच कुछ फंसता नजर आ रहा था लेकिन अक्षर ने चौथी गेंद पर लांगऑन की दिशा में छक्‍का जड़कर भारत की जीत पक्‍की की. जीत के दौरान अक्षर का साथ‍ निभाने वाले मोहम्‍मद सिराज का मानना है कि छक्‍का मारकर मैच को वो भी जिता सकते थे.Also Read - VIDEO: श्रेयस ने किया अंग्रेजी के गलत शब्‍द का इस्‍तेमाल, तुरंत हुआ एहसास लेकिन....

मैच के तुरंत बाद का एक वीडियो बीसीसीआई की तरफ से शेयर किया गया है. इस वीडियो में अक्षर के साथ मैच जिताने के बाद पवेलियन में लौटे सिराज को दिखाया गया है. सिराज पैड उतारते वक्‍त जीत की खुशी को बयां कर रहे थे. इसी बीच उन्‍होंने कहा कि मुझे लगा रहा था कि मैं भी छक्‍का मारकर मैच जिता सकता हूं लेकिन सेंसिबल यह होता कि मैं सिंगल लेकर अक्षर को दूं.

Reactions from the dugout and change room as @akshar2026 sealed the ODI series in style 😎👏#TeamIndia #WIvIND pic.twitter.com/ZB8B6CMEbP

— BCCI (@BCCI) July 25, 2022