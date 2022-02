India vs West Indies, 2nd ODI: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 9 फरवरी को दूसरा वनडे मैच खेला जाना है, जिसमें टीम इंडिया सीरीज अपने नाम करने के इरादे से उतरेगी. भारत ने अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium, Ahmedabad) में खेले गए शृंखला के शुरुआती मुकाबले में 6 विकेट से जीत दर्ज की थी. सीरीज के शेष मैच भी इसी स्टेडियम में खेले जाने हैं. ऐसे में यह वेस्टइंडीज के लिए ‘करो या मरो’ का मैच है. वेस्टइंडीज के विरुद्ध दूसरे एकदिवसीय मैच में रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के पास महेंद्र सिंह धोनी (MS Dhoni) का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका होगा. धोनी ने भारतीय सरजमीं पर 116 छक्के जड़े हैं. रोहित शर्मा इस मामले में माही की बराबरी पर हैं. अगर रोहित इस मैच में एक छक्का भी लगाते हैं, तो वह धोनी से आगे निकल जाएंगे. इसी के साथ रोहित घरेलू सरजमीं पर सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले भारतीय बनेंगे.Also Read - INDW vs NZW, Only T20I: सलामी जोड़ी के बीच दमदार साझेदारी, न्यूजीलैंड ने जीता एकमात्र टी20 मैच

क्रिस गेल घरेलू सरजमीं पर सर्वाधिक छक्के जड़ने वाले बल्लेबाज

घरेलू सरजमीं पर सबसे अधिक छक्के जड़ने के मामले क्रिस गेल (Chris Gayle) टॉप पर हैं, जिन्होंने कुल 147 सिक्स लगाए. वहीं मार्टिन गप्टिल (Martin Guptill) 130 छक्कों के साथ दूसरे पायदान पर मौजूद हैं, जबकि ब्रैंडन मैकुलम (126) तूसरे स्थान पर हैं. Also Read - IPL Auction 2022: आईपीएल से ऊपर देश, Akeal Hosein बोले- मेरा ध्यान इस पर नहीं

घरेलू सरजमीं पर सर्वाधिक छक्के

147 – क्रिस गेल

130 – मार्टिन गप्टिल

126- ब्रैंडन मैकुलम

119 – इयोन मोर्गन

116 – महेंद्र सिंह धोनी

116 – रोहित शर्मा

250 छक्के जड़े वाले पहले भारतीय बनेंगे रोहित शर्मा

रोहित शर्मा इस मैच में एक छक्के के साथ वनडे फॉर्मेट में अपने 250 सिक्स भी पूरे कर लेंगे. इस मुकाम पर पहुंचे वाले वह भारत के पहले और दुनिया के चौथे बल्लेबाज बनेंगे. इस लिस्ट में फिलहाल शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi), क्रिस गेल (Chris Gayle) और सनथ जयसूर्या (Sanath Jayasuriya) शामिल हैं.

भारत-वेस्टइंडीज के बीच कुल 6 मुकाबले

भारत-वेस्टइंडीज की टीमें 6-11 फरवरी के बीच तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज खेलेंगी, जिसके बाद 16-20 फरवरी के बीच दोनों देश इतने ही टी20 मैचों की शृंखला खेलेगी. टी20 सीरीज कोलकाता के ईडन गार्डन में आयोजित होगी.