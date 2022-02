India vs West Indies, 2nd ODI: भारत और रीज पर कब्जा जमा लिया है. इसी के साथ रोहित शर्मा ने एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर वेस्टइंडीज के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium, Ahmedabad) में 9 फरवरी को दूसरा वनडे मैच खेला गया, जिसमें भारत ने 44 रन से जीत दर्ज की. इसी के साथ बतौर पूर्णकालिक कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने पहली सीलिया है. रोहित का बतौर वनडे कप्तान यह 12वां मैच था और वह सबसे कम मुकाबलों में 10 जीत हासिल करने वाले भारतीय कप्तान बन गए. रोहित शर्मा का जीत प्रतिशत 83.33 है. वहीं विराट कोहली (Virat Kohli) 13वें मैचों में 10वीं जीत हासिल कर सके थे.Also Read - IND vs WI, 2nd ODI: मैं लंबे वक्त से ऐसी उम्मीद कर रहा था... सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के बाद Prasidh Krishna ने बताई रणनीति

मुकाबले में टॉस पहले बल्लेबाजी के लिए उतरी टीम इंडिया ने 9 विकेट गंवाकर 237 रन बनाए. भारतीय टीम 43 के स्कोर तक रोहित शर्मा (5), रिषभ पंत (18) और विराट कोहली (18) का विकेट गंवा चुकी थी. यहां से केएल राहुल ने सूर्यकुमार यादव के साथ चौथे विकेट के लिए 91 रन जुटाकर टीम को संभाल लिया. Also Read - IND vs WI, 2nd ODI: कप्तान Rohit Sharma ने जमकर सराहा, Suryakumar Yadav और KL Rahul की साझेदारी को बताया 'अहम'

केएल राहुल 48 गेंदों में 2 छक्के और 4 चौकों की मदद से 49 रन बनाकर आउट हुए, जबकि सूर्यकुमार यादव ने 83 बॉल में 64 रन की पारी खेली. इनके अलावा दीपक हुड्डा ने 29 और वॉशिंगटन सुंदर ने 24 रन बनाए. विपक्षी टीम की ओर से अल्जारी जोसेफ और ओडेन स्मिथ ने 2-2 शिकार किए. Also Read - Rohit Sharma ने दिया Shikhar Dhawan को लेकर अहम अपडेट, क्‍या अगले वनडे में खेलेगा ये सलामी बल्‍लेबाज ?

इसके जवाब में वेस्टइंडीज 46 ओवरों में महज 193 रन पर ऑलआउट हो गई. टीम शुरुआत से ही लड़खड़ा गई. वेस्टइंडीज के लिए शमर ब्रूक्स ने सर्वाधिक 44 रन बनाए, जबकि अकील हुसैन ने 34 रन बनाए. इनके अलावा शाई होप ने 27, जबकि ओडेन स्मिथ ने 24 रन का योगदान टीम के खाते में दिया.

India seal the series 💥

Prasidh Krishna finishes with a brilliant four-for as West Indies are all out for 193. #INDvWI | https://t.co/oBgosJPTDa pic.twitter.com/zJMIuDsMIe

— ICC (@ICC) February 9, 2022