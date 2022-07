क्‍वींस पार्क ओवल में शानदार फॉर्म में नजर आ रहे भारतीय सलामी बल्‍लेबाज शुबमन गिल बदकिस्‍मत रहे. स्‍कूप शॉट खेलने में माहिर गिल मैच में गेंदबाज काइल मेयर को लड्डू कैच देकर चलते बने. गिल ने भी यह उम्‍मीद नहीं की होगी कि विकेट के पीछे मारने के चक्‍कर में वो सामने आउट हो जाएंगे. अंत में उन्‍हें निराश होकर पवेलियन लौटना पड़ा. ये वाक्‍या 16वें ओवर में सामने आया. शुबमन गिल 43 रन बनाकर खेल रहे थे. इसी बीच काइल मेयर की गेंद पर गिल ने स्‍कूप शॉट खेलते हुए विकेट के पीछे चौका निकालने का मन बना लिया था.Also Read - शाई होप ने 100वें ODI में जड़ा शतक, मैच का हिस्‍सा केवल ये भारतीय कर पाया है ऐसा

यह गेंद स्‍कूप शॉट के लिए अनुकूल थी लेकिन गिल कुछ ज्‍यादा ही बदकिस्‍मत थे. गेंद थोड़ा रुक कर आई और गिल बल्‍ला पहले घुमा बैठे. जिसके चलते गेंद बल्‍ले के दूसरी तरफ लगते हुए सामने की तरफ हवा में चली गई. मेयर ने आसान कैच लपकते हुए गिल को कॉट एंड बोल्‍ड किया. Also Read - प्रसिद्ध कृष्‍णा की जर्सी मे दिखे Deepak Hooda, फैन्‍स ने BCCI से पूछा- बजट कम है क्‍या?

.@ShubmanGill tried to hit behind the keeper and completely missed it.

