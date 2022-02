IND vs WI 3rd ODI Match Report and Highlights: भारत और वेस्टइंडीज (IND vs WI) के बीच अहमदाबाद में खेली गई वनडे सीरीज में 3-0 से शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है. शुक्रवार को खेले गए तीसरे और आखिरी मैच में मेहमान टीम 169 रन पर ऑलआउट होकर 96 रन से यह मैच हार गई. 266 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए औंधे मुंह गिरती दिखाई दी. मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने तीन-तीन विकेट, जबकि दीपक चाहर और कुलदीप यादव ने दो-दो विकेट अपने नाम किए.Also Read - IND vs WI: तीसरे वनडे में 80 रन ठोककर Shreyas Iyer बोले- आसान नहीं थी बैटिंग

विंडीज की शुरुआत बेहद खराब रही और उसने पहले 5 ओवर में ही अपने टॉप 3 विकेट सिर्फ 25 रन पर खो दिए. इसके बाद विंडीज की टीम अंत तक संभल नहीं पाई. 82 रन जुड़ने तक उसके 7 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके थे. इसके बाद अंतिम तीन विकेट उसे 169 के सम्मानजनक स्कोर तक ले गए लेकिन वे टीम की हार नहीं टाल पाए. अब दोनों टीमें 16 फरवरी से 3 मैचों की टी20 सीरीज में आमने-सामने होंगी.

सस्ते में सिमट गए रोहित, शिखर और विराट

इससे पहले भारतीय टीम ने इस मैच में आज टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया था. कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने इस मैच में आज 4 बदलाव किए थे. लेकिन भारत की शुरुआत बेहद खराब रही और कप्तान रोहित शर्मा (13), समेत शिखर धवन (10) और विराट कोहली (0) भारत ने 42 रन जोड़ने तक अपने 3 विकेट गंवा दिए. यहां से (Shreyas Iyer) श्रेयस अय्यर (80) और (Rishabh Pant) रिषभ पंत (56) ने चौथे विकेट के लिए 110 रन जोड़कर भारत को मुश्किल से निकाला.

श्रेयस अय्यर और रिषभ पंत को वॉल्श ने बनाया शिकार

इसके बाद जब दोनों बल्लेबाज बड़े स्कोर की ओर जाते हुए दिख रहे थे. यहां रिषभ पंत हेडन वॉल्श का शिकार बन गए. लय में चल रहे सूर्यकुमार यादव (6) भी फ्लॉप हुए और वह फैबियन एलन को अपना विकेट दे गए. इसके बाद शतक की ओर बढ़ रहे (Shreyas Iyer) श्रेयस अय्यर (80) भी हेडन वॉल्श की गेंद पर खराब शॉट खेलकर आउट हो गए. वॉल्श ने भले दो विकेट अपने नाम किए लेकिन उन्होंने दिन के दोनों बड़े विकेट अपने नाम किए.

जेसन होल्डर ने कसा शिकंजा

हालांकि टीम इंडिया शुरुआती मुश्किल से निकल गई थी और अंत में (Washington Sundar) वॉशिंग्टन सुंदर (33) और (Deepak Chahar) दीपक चाहर (38) के महत्वपूर्ण योगदान के चलते टीम 265 रन का शानदार स्कोर खड़ा कर पाई. हालांकि अनुभवी ऑलराउंडर जेसन होल्डर (Jason Holder) ने भारत के पुछल्ले बल्लेबाजों को आउट कर उसे 300 के करीब नहीं जाने दिया. उन्होंने सर्वाधिक 4 विकेट अपने नाम किए.

दीपक चाहर और सिराज ने झकझोरा

266 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी विंडीज ने शुरुआत में ही घुटने टेक दिए. उसने शुरुआती 5 ओवर में ही अपने शीर्ष 3 विकेट गंवा दिए. शेई होप (5) को मोहम्मद सिराज ने LBW आउट किया. इसके अगले ही ओवर में (Deepak Chahar) दीपक चाहर ने अपने एक ही ओवर में ब्रेंडन किंग (14) और शामाराह ब्रूक्स (0) को आउट करा दिया.

विंडीज ने गंवाए 82 रन पर 7 विकेट

इसके बाद मेहमान टीम संभल ही नहीं पाई और (Prasidh Krishna) प्रसिद्ध कृष्णा और (Kuldeep yadav) कुलदीप यादव ने भी बहती गंगा में हाथ धोए और 2-2 विकेट अपने नाम किए. इस तरह विंडीज की टीम सिर्फ 82 रन पर अपने 7 विकेट गंवा चुकी थी और उस पर 100 रन के भीतर सिमट जाने का खतरा मंडरा रहा था.

ओडियन स्मिथ ने बचाई लाज

हालांकि कीरोन पोलार्ड के स्थान पर टीम में खेल रहे (Odean Smith) ओडियन स्मिथ छोटी मगर जुझारू पारी खेलकर टीम को तीन अंकों के सम्मानजनक स्कोर पर लाने का काम किया. उन्होंने मात्र 18 गेंद की अपनी पारी में 3 चौके और 3 छक्के जड़कर 36 रन अपने नाम किए. मोहम्मद सिराज ने उन्हें कैच कराकर उनकी पारी का अंत किया.