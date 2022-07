वर्ल्‍ड कप 2011 जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्‍सा मानसिक अनुकूलन कोच पैडी अपटन ने फिर टीम के साथ जुड़ने के बाद अपनी पहली प्रतिक्रिया दी. अपटन का कहना है कि वो अपने पुराने साथी राहुल द्रविड़ के साथ काम करने के लिए उत्‍साहित हैं. अपटन को ऑस्‍ट्रेलिया में होने वाले टी20 विश्‍व कप तक के लिए शॉर्ट टर्म कांट्रैक्‍ट बीसीसीआई ने दिया है. वो वेस्‍टइंडीज के खिलाफ तीसरे वनडे से पहले भारतीय दल का हिस्‍सा बन गए हैं.Also Read - IND vs WI 3rd ODI Live Streaming: भारत के पास वेस्टइंडीज के क्लीन स्वीप का मौका, जानें- कहां होगा LIVE Telecast और स्ट्रीमिंग

साल 2011 के विश्‍व कप के दौरान राहुल द्रविड़ भारतीय टीम का हिस्‍सा थे जबकि पैडी अपटन मुख्‍य कोच गैरी कर्स्‍टन के नेतृत्‍व वाले दल का हिस्‍सा थे. कर्स्‍टन ने ही उन्‍हें भारतीय टीम के साथ जोड़ा था. वो विश्‍व कप 2011 के बाद आईपीएल में विभिन्‍न फ्रेंचाइजियों के साथ काम कर चुके हैं. राजस्‍थान रॉयल्‍स में अपटन मौजूदा मुख्‍य राहुल द्रविड़ के साथ काम कर चुके हैं.

अपटन ने ट्वीट किया, ''भारतीय टीम में वापसी तथा लंबे समय तक मेरे साथी रहे, मेरे दोस्त और मुख्य कोच कोच राहुल द्रविड़ के साथ काम करने को लेकर उत्साहित हूं और खुद को सम्मानित महसूस कर रहा हूं. राजस्थान रॉयल्स का आभार जिसके साथ हम दोनों साथ में रहे थे.

Excited and privileged to be back in #TeamIndia colours, working alongside long time colleague, friend and Head Coach Rahul Dravid. Much of our journey was thanks to @rajasthanroyals https://t.co/4v38iDGWgc

— Paddy Upton (@PaddyUpton1) July 26, 2022