Virat Kohli Out For Duck Against West Indies: भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) अपने खराब दौर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. बीते 2 साल से अपने 71वें इंटरनेशनल शतक का इंतजार कर रहे विराट और उनके फैन्स को आज बहुत निराश होना पड़ा. कोहली आज मैदान पर आते ही आउट हो गए और वह अपना खाता भी नहीं खोल पाए. तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ (Alzarri Joseph) की यह लय से भटकी हुई गेंद थी और विराट इस पर चौका बटोरने के लालच में आउट हो गए. वनडे करियर में यह 15वां मौका है, जब विराट कोहली बिना कोई रन बनाए आउट हो गए.Also Read - आउट ऑफ फॉर्म नहीं हैं विराट कोहली, बस किस्मत साथ नहीं दे रही: सुनील गावस्कर

अल्जारी जोसेफ (Alzarri Joseph) अभी भारतीय पारी का चौथा ओवर ही फेंकने आए थे. यहां कप्तान (Rohit Sharma) रोहित शर्मा (13) अभी बोल्ड होकर ही पवेलियन लौटे थे. इसके बाद नंबर 3 पर भारतीय पारी को आगे बढ़ाने आए विराट बैटिंग पर आए थे. इस सीरीज में विराट तीन पारियां खेलकर सिर्फ (8, 18 और 0) 26 रन ही बना पाए. Also Read - LIVE SCORE India vs West Indies, 3rd ODI: मुसीबत में टीम इंडिया, यहां जानिए लाइव स्कोर

उन्होंने अपनी पारी की पहली गेंद को ऑफ स्टंप से बाहर देखकर विकेटकीपर के लिए जाने दिया. इसके बाद जोसेफ ने उन्हें दूसरी गेंद लेग स्टंप से बाहर फेंक दी. यह दिशा भटकी हुई गेंद थी लेकिन विराट ने इस पर तेजी से झपटा मारा और चौका बटोरने के प्रयास में वह बैट का हल्का किनारा छुआ बैठे. Also Read - IPL Auction 2022: नीलामी से पहले रीटेन ना हुए 6 शीर्ष भारतीय खिलाड़ी पर होगी टीमों की नजर

Huge double blow for India!

Alzarri Joseph gets both Rohit Sharma and Virat Kohli in the same over 👊#INDvWI | 📝 https://t.co/Nj6NpGWSFV pic.twitter.com/Rjz51nOK3C

— ICC (@ICC) February 11, 2022