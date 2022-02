India vs West Indies, 3rd T20I: भारत और वेस्टइंडीज के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम (Eden Gardens, Kolkata) में तीसरा टी20 मैच खेला जा रहा है, जिसमें वेस्टइंडीज ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया. आवेश खान (Avesh Khan) को भारत की प्लेइंग इलेवन में चुना गया. इसी के साथ यह गेंदबाज अंतरराष्ट्रीय स्तर पर डेब्यू करने जा रहा है. आवेश खान को टॉस से पहले साथी खिलाड़ी भुवनेश्वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) ने कैप सौंपी.Also Read - गर्लफ्रेंड Isha Negi के बर्थडे पर Rishabh Pant ने किया विश, फोटो के साथ 'दिल की इमोजी'

आवेश खान ने 27 फर्स्ट क्लास मैचों में अब तक कुल 100 शिकार किए हैं, जबकि लिस्ट-ए के 22 मुकाबलों में उन्होंने 17 शिकार किए. आवेश 48 टी20 मुकाबलों में 65 विकेट अपने नाम कर चुके हैं. इस गेंदबाज ने 25 आईपीएल मैच खेले हैं, जिसमें 29 शिकार किए हैं. आईपीएल में उनका बेस्ट 3/13 है.

Congratulations to Avesh Khan who is all set to make his T20I debut for India. @Paytm #INDvWI pic.twitter.com/1vHk2QLDVM

— BCCI (@BCCI) February 20, 2022