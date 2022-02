India vs West Indies, 3rd T20I: भारत और वेस्टइंडीज (IND vs WI) के बीच कोलकाता के ईडन गार्डन्स स्टेडियम (Eden Gardens, Kolkata) में टी20 सीरीज का तीसरा मैच खेला गया, जिसमें भारत ने 17 रन से जीत दर्ज तीन मुकाबलों की सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर लिया है. इसी के साथ भारत टी20 फॉर्मेट में नंबर-1 बन चुका है. टीम इंडिया ने 6 सालों में पहली बार यह मुकाम हासिल किया है. भारतीय टीम ने टी20 रैंकिंग में इंग्लैंड को पीछाड़ दिया. टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज के खिलाफ इस शृंखला का पहला मैच 6 विकेट, जबकि दूसरा मुकाबला 8 रन से अपने नाम किया था. इससे पहले मेजबान टीम वनडे सीरीज भी 3-0 से जीत चुकी थी.Also Read - Highlights IND vs WI, 3rd T20I: भारत की 17 रन से जीत, 3-0 से विंडीज को किया क्‍लीन स्‍वीप

Suryakumar Yadav की तूफानी पारी, भारत ने बनाया विशाल स्कोर

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया ने 5 विकेट खोकर 184 रन बनाए. सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 31 गेंद में 65 रन की पारी खेली. उनके अलावा वेंकटेश अय्यर ने नाबाद 35 रन बनाए. दोनों के बीच 91 रन की साझेदारी हुई.

इनके अलावा भारत के लिए ईशान किशन ने 34 और श्रेयस अय्यर ने 25 रन बनाए, जबकि कप्तान रोहित शर्मा चौथे नंबर पर बल्लेबाजी के लिए उतरे और उन्होंने महज 7 रन की पारी खेली. वेस्टइंडीज के जेसन होल्डर, रोमारियो शेपर्ड, रोस्टन चेज, हेडन वाल्श और डॉमिनिक ड्रेक्स ने 1-1 विकेट झटके.

वेस्टइंडीज की खराब शुरुआत

टारगेट का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज को पांचवीं गेंद पर काइल मेयर्स (6) के रूप में झटका लग चुका था, जिसके बाद शाई होप (8) भी चलते बने. वेस्टइंडीज ने 26 के स्कोर तक अपनी सलामी जोड़ी को गंवा दिया था.

निकलस पूरन ने जड़ा अर्धशतक, नहीं दिला सके टीम को जीत

यहां से निकलस पूरन (Nicholas Pooran) ने रॉवमैन पॉवेल के साथ तीसरे विकेट के लिए 47 रन की साझेदारी कर टीम को संभालने की कोशिश की. पॉवेल 25 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद टीम ने 100 तक अपने 6 बल्लेबाज गंवा दिए.

निकलस पूरन ने रोमारियो शेफर्ड के साथ सातवें विकेट के लिए 48 रन जुटाए. पूरन एक बार फिर भरोसेमंद साबित हुए. उन्होंने सीरीज में तीसरा अर्धशतक जड़ा. निकलस पूरन ने पहले टी20 मैच में 61, जबकि दूसरे मुकाबले में 62 रन बनाए थे. तीसरे टी20 मैच में पूरन 61 रन बनाकर पवेलियन लौटे.

इस टी20 सीरीज निकलस पूरन का प्रदर्शन:

पहला मैच: 61 (43)

दूसरा मैच: 62 (41)

तूसरा मैच: 61 (47)

निकलस पूरन ने 47 गेंदों में 1 छक्के और 8 चौकों की मदद से 61 रन की पारी खेली, जबकि रोमारियो शेफर्ड ने 29 रन बनाए, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके. वेस्टइंडीज निर्धारित ओवरों में 167/9 से आगे नहीं बढ़ सकी. टीम इंडिया के लिए हर्षल पटेल ने 3 विकेट झटके, जबकि दीपक चाहर, वेंकटेश अय्यर और शार्दुल ठाकुर को 2-2 सफलता मिली.