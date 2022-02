वेस्‍टइंडीज के खिलाफ (India vs West Indies, 3rd T20I) टी20 सीरीज के तीसरे मुकाबले के दौरान वेंकटेश अय्यर (Venkatesh Iyer 360 degree six) अलग ही रंग में नजर आए. आईपीएल में कोलकाता नाइटराइडर्स के लिए खेलने वाले अय्यर ईडन गार्डन पर अपने होम ग्राउंड में खेल रहे थे. उन्‍होंने इस दौरान 19 गेंदों पर 35 रन ठोक दिए. हालांकि इस वक्‍त सबसे ज्‍यादा चर्चा अय्यर के छक्‍के की है. जो उन्‍होंने 360 डिग्री स्‍टाइल में लगाया. उनके छक्‍के का वीडियो इस वक्‍त सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. फैन्‍स वेंकटेश के इस अंदाज को काफी पसंद कर रहे हैं और इसे लेकर काफी कमेंट भी किए जा रहे हैं. भारत ने इस मैच को 17 रन से जीत लिया. साथ ही वेस्‍टइंडीज पर टीम ने 3-0 से जीत दर्ज की.Also Read - IND vs WI, 3rd T20I: टी20 का 'बादशाह' बना भारत, 6 साल में पहली बार हासिल किया नंबर-1 पायदान

वेंकटेश अय्यर (Venkatesh Iyer) आज छठे नंबर पर बल्‍लेबाजी के लिए आए. उस वक्‍त टीम इंडिया ने 14 ओवरों में महज 93 रन पर चार विकेट गंवा दिए थे. उनके साथ दूसरे छोर पर सूर्यकुमार यादव थे. दोनों पर टीम को मुश्किल से निकालने की जिम्‍मेदारी थी. शुरुआत में दोनों संभल कर बल्‍लेबाजी करते हुए नजर आए. हालांकि आखिरी चार ओवरों में दोनों अलग ही अंदाज में नजर आए. आखिरी चार ओवरों में भारत ने 86 रन बनाए. जो डेथ-ओवर्स में अबतक का सबसे बड़ा स्‍कोर है.

सूर्यकुमार यादव और वेंकटेश अय्यर के बीच 91 रन की साझेदारी बनी. यादव ने सात छक्‍कों की मदद से 31 गेंदों पर 65 रन ठोक दिए. अय्यर ने भी अपनी पारी में दो छक्‍के और चार चौके लगाए.