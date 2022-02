भारत और वेस्‍टइंडीज (India vs West Indies) के बीच वनडे सीरीज के दूसरे मुकाबले में विकेटकीपर बल्‍लेबाज रिषभ पंत (Rishabh Pant) कप्‍तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के साथ ओपनिंग करते हुए नजर आए. आमतौर पर पंत मध्‍यक्रम में खेलते हैं. ऐसे में उन्‍हें ओपनिंग करते देखना थोड़ हैरानी भरा जरूर था लेकिन सवाल उठता है कि क्‍या टीम मैनेजमेंट भविष्‍य में भी पंत से ओपनिंग कराने पर विचार कर रहा है. बल्‍लेबाजी को विक्रम राठौड़ (Vikram Rathour) ने इस सवाल का जवाब दिया.Also Read - ICC New Slow Over Rate Rule: श्रीलंका बना नए स्‍लो ओवर रेट नियम का शिकार, झेलनी पड़ी शिकस्‍त

मीडियो से बातचीत के दौरान विक्रम राठौड़ ने कहा, "हमारे पास टीम में कई खिलाड़ियों के विकल्प हैं. रिषभ एक शानदार खिलाड़ी है. वह शीर्ष क्रम में अच्छा क्रिकेट खेल सकते हैं, लेकिन यह वास्तव में इस बात पर निर्भर करता है कि टीम को क्या चाहिए, हम क्या देख रहे हैं और टीम पंत को बल्लेबाजी के लिए कहां ले जाना चाहती है."

विक्रम राठौड़ ने कहा, "मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह 2023 के बाद टीम में शामिल रहेंगे. तब वह टीम के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी रहेंगे, लेकिन हम मध्य या निचले क्रम में उसका अधिक सटीक उपयोग कर सकते हैं, जो बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है."

क्‍या है वेंकटेश अय्यर का भविष्‍य ?

विक्रम राठौर ने कहा, “हमें अभी अय्यर का प्रदर्शन देखना है. वह टीम में नए हैं. इसलिए, चयनकर्ताओं का काम टीम को चुनना है. उनके लिए अवसर हैं. वह एक बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और हम सभी को उम्मीद है कि वह अच्छा प्रदर्शन करेंगे और किसी भी प्रारूप में टीम में खुद को स्थापित करेगा.”