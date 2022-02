रविवार को वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद में (IND vs WI) खेला गया पहला वनडे मैच युवा ऑलराउंडर दीपक हूडा (Deepak Hooda) के लिए खास बन गया. उन्हें आखिर अपना डेब्यू करने का मौका जो मिल गया. हूडा ने अपने पहले ही मैच में नाबाद 26 रन बनाए, जिसमें 2 चौके शामिल थे. मैच में भारत की जीत के बाद इस युवा खिलाड़ी ने अपने टि्वटर पर अपना भावुक संदेश लिखा, जिसमें उन्होंने भारत के लिए डेब्यू करने को अपना सपना सच होने जैसा करार दिया है.Also Read - 16 वनडे में 10वीं बार ऑलआउट हुआ विंडीज, जेसन होल्‍डर बोले- हमें विकेट की अहमियत समझनी होगी

हुडा के लिए मैच का पहला हाफ कुछ फीका सा ही बीता था क्योंकि न तो उनके पास कोई कैच ही गया और न ही कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) को उन्हें बॉलिंग पर आजमाने की जरूरत पड़ी. भारत के सामने सिर्फ 177 रन की चुनौती ही थी. हूडा को नंबर 6 पर बल्लेबाजी करनी थी. ऐसे में उन्हें लग रहा होगा कि शायद अपने पहले ही मैच में उन्हें बैटिंग का अवसर भी नहीं मिलेगा. लेकिन वेस्टइंडीज के गेंदबाज ने 4 विकेट झटकर इस युवा खिलाड़ी को बैटिंग पर ला दिया.

Truly honoured and blessed on getting the opportunity to represent my country🇮🇳💙

A very special and dream come true moment for me to receive the cap from @imVkohli bhaiya.

Thank you to each and everyone involved in this wonderful journey!! pic.twitter.com/7bTTbPAWLa

— Deepak Hooda (@HoodaOnFire) February 6, 2022