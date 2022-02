India vs West Indies, My Dream11 Team Prediction: भारत और वेस्टइंडीज (IND vs WI) की टीमें शुक्रवार को तीसरे और आखिरी वनडे मैच में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium, Ahmedabad) में एक बार उतरेंगी. भारतीय टीम पहले ही दोनों वनडे मैचों को जीतकर सीरीज अपने नाम कर चुकी है. उसने रिकॉर्ड लगातार 11 बार विंडीज को द्विपक्षीय वनडे सीरीज में हराया है. माना जा रहा है कि तीसरे वनडे में टीम इंडिया अपने बेंच स्ट्रेंथ को मौका देती दिख सकती है.Also Read - IND vs WI, 2nd ODI: अल्लू अर्जुन बने Virat Kohli, 'पुष्पा' के अंदाज में मैदान पर किया 'वॉक'

वहीं विंडीज के कप्तान कीरोन पोलार्ड दूसरे मैच में चोटिल होने के नहीं खेल पाए थे. वह तीसरे मैच में संभवत: वापसी कर सकते हैं. विंडीज के बल्लेबाज पहले दोनों मैचों में फ्लॉप साबित हुए हैं और अब तक उसकी टीम इस सीरीज में 200 का आंकड़ा भी नहीं छू पाई है. ऐसे में कप्तान पोलार्ड कुछ कड़े फैसले लेकर बेंच पर बैठे खिलाड़ियों को भी मौका दे सकते हैं. Also Read - IND vs WI- तीसरे वनडे में वापसी करेंगे Shikhar Dhawan, विंडीज का सूपड़ा साफ करने उतरेगी टीम इंडिया

शुक्रवार का दिन दोनों टीमों के लिए खास होगा क्योंकि आईपीएल ऑक्शन (IPL Auction) से पहले कई युवा खिलाड़ी इस मैच में अपना दमखम दिखाकर इस लीग की दसों फ्रैंचाइजियों को प्रभावित करना चाहेंगे ताकि दो दिन चलने वाले ऑक्शन में वे उन पर ज्यादा से ज्यादा पैसा लगा सकें. वेस्टइंडीज के कई खिलाड़ी पहले ही दुनिया की इस सबसे बड़ी लीग आईपीएल में अपना दमखम दिखा चुके हैं. ऐसे में अगर आप भी कल के मैच में अपनी ड्रीम11 टीम बनाने की सोच रहे हैं तो हमारी इस टीम से मदद ले सकते हैं. Also Read - IND vs WI, 2nd ODI: अंतरराष्ट्रीय डेब्यू पर Deepak Hooda इमोशनल, Virat Kohli से कैप मिलना 'सपना साकार' होने जैसा

मेरी ड्रीम11 टीम (My Dream11 Team IND vs WI 3rd ODI)

कप्तान: रोहित शर्मा

उपकप्तान: जेसन होल्डर

ऐसे में अगर आप इस मैच की ड्रीम XI टीम तैयार करने की सोच रहे हैं तो हमारी यह टीम आपके काम आ सकती है.

IND vs WI Dream11 Fantasy Team:

बल्लेबाज: रोहित शर्मा, शाइ होप, केएल राहुल, निकोलस पूरन

ऑलराउंडर: शार्दुल ठाकुर, कीरोन पोलार्ड, जेसन होल्डर

गेंदबाज: केमार रोच, प्रसिद्ध कृष्णा, कुलदीप यादव

भारत की संभावित प्लेइंग इलेवन टीम (Team India Dream11 Team Prediction, IND vs WI 3rd ODI)

रोहित शर्मा (कप्तान), शिखर धवन, केएल राहुल (उपकप्तान), श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, सूर्यकुमार यादव, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, आवेश खान, कुलदीप यादव, प्रसिद्ध कृष्ण.

वेस्टइंडीज संभावित प्लेइंग 11- (West Indies Dream11 Team Prediction, IND vs WI 3rd ODI)

शाइ होप, ब्रेंडन किंग, शरमाह ब्रुक्स, निकोलस पूरन, कीरोन पोलार्ड, जेसन होल्डर, अकील होसेन, फेबियन एलेन, ओडिन स्मिथ, अलजारी जोसेफ, केमार रोच.