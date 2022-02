India vs West Indies, 2nd ODI Match Highlights: भारत और वेस्टइंडीज के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium, Ahmedabad) में खेले गए सीरीज के दूसरे मुकाबले में रोहित शर्मा की कप्‍तानी वाली भारतीय टीम को 44 रन से जीत मिली. प्रसिद्ध कृष्‍णा इस विजय के नायक हैं क्‍योंकि उनके चार विकेट हॉल ने विंडीज बल्‍लेबाजी क्रम की कमर तोड़ दी। भारतीय टीम 238 रन के आसान लक्ष्‍य को बचाने में कामयाब रही। भारत की तरफ से सूर्यकुमार यादव ने सर्वाधिक 64 रन और केएल राहुल ने 49 रन का योगदान दिया। विंडीज की तरफ से शमर ब्रूक ने 44 रन बनाए। इस विजय के साथ भारत ने सीरीज में 2-0 से अजेय बढ़त बना ली है। अगर मैच 11 फरवरी को इसी स्‍टेडियम में खेला जाएगा.Also Read - IND vs WI- जीत के बाद बोले- Rohit Sharma, ऐसे प्रयोग करने से हार भी जाएं तो परवाह नहीं

वेस्‍टइंडीज की तरफ से इस मैच में ओडिन स्मिथ ने ना सिर्फ दो विकेट निकाले बल्कि बल्‍ले से 20 गेंद पर 24 रन भी बनाए. अकील हुसैन ने 34 रन बनाए। विंडीज की आधी टीम 76 रन पर आउट हो गई थी। भारतीय गेंदबाजों ने आगे भी मेहमान टीम पर मजबूत पकड़ बनाए रखी और 46वें ओवर में उन्‍हें ऑलआउट कर दिया. Also Read - विंडीज को लगातार 11वीं बार वनडे सीरीज हराकर भारत ने रचा इतिहास, इस देश ने किया है पहले ऐसा

अल्‍जारी जोसफ और आडिएन स्मिथ को दो-दो विकेट मिले. भारत की तरफ से सूर्यकुमार यादव ने सर्वाधिक 64 रनों का योगदान दिया. इसके अलावा केएल राहुल 49 रन के निजी स्‍कोर पर ऑलआउट हो गए. नंबर-7 पर खेलने आए दीपक हुड्डा के बल्‍ले से 29 रन निकले. बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में शार्दुल ठाकुर आठ रन बनाकर आउट हुए. वाशिंगटन सुंदर के बल्‍ले से 24 रन आए. Also Read - IND vs WI: भारत ने वेस्टइंडीज को 44 रन से हराकर, सीरीज पर किया कब्जा

26 ओवरों के बाद भारत का स्‍कोर तीन विकेट के नुकसान पर 101 रन है. सर्यूकुमार यादव और केएल राहुल की 91 रन की साझेदारी से भारत ने सस्‍ते में तीन विकेट गंवाने के बाद वापसी की थी.

India’s U-19 team watching India vs West Indies match from the stand. pic.twitter.com/eDspKPYciH

— CricketMAN2 (@man4_cricket) February 9, 2022