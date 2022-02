भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे मैच में गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत धमाकेदार जीत दर्ज की है. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की अगुआई में उतरी टीम इंडिया ने मेहमान टीम को सिर्फ 176 रन पर समेट दिया. इसके बाद उसने यह लक्ष्य 28 ओवर में 6 विकेट से अपने नाम कर लिया. भारत की इस जीत के हीरो युजवेंद्र चहल (Yuzvendra Chahal) रहे, जिन्होंने 9.5 ओवर में 49 रन देकर 4 विकेट अपने नाम किए. उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. इस जीत के बाद चहल ने कहा कि उन्होंने इस सीरीज से पहले साउथ अफ्रीका में अपनी बॉलिंग के फुटेज खूब देखे थे और यह तय किया था कि वह कहां सुधार कर सकते हैं.Also Read - India vs West Indies, 1st ODI: I don't believe in perfect game, says Rohit Sharma

मैन ऑफ द मैच चुने जाने के बाद इस युवा गेंदबाज ने कहा, 'अच्छा महसूस हो रहा है. वॉशी (वॉशिंग्टन सुंदर) ने एक ही ओवर में 2 विकेट झटके थे तो हमें बखूबी पता था कि उन पर दबाव है. मेरा काम यही था कि वह दबाव बनाए रखूं.'

31 वर्षीय चहल ने कहा, ‘वॉशि को देखकर यह अहसास हो गया था कि बॉल ग्रिप हो रहा है. इसके बाद मैंने रोहित और विराट से बात की और उन्होंने कहा कि पेस महत्वपूर्ण है. मेरी यही सोच थी कि अगर यहां पेस के साथ टर्न हो रहा है तो यही करते रहो. इस दौरान स्लोअर वन भी फेंकने से विभिन्नता भी मिलेगी.’

उन्होंने कहा, ‘मैंने साउथ अफ्रीका सीरीज की फुटेज भी देखीं थीं ताकि मुझे यह पता चल सके कि मैं कहां सुधार कर सकता हूं.’ बता दें भारतीय टीम का यह 1000वां वनडे मैच थ, जिसमें उसने जीत दर्ज की है. अब भारत 1000 वनडे इंटरनेशनल खेलना वाला दुनिया का इकलौता देश है.

इसके अलावा साल 2022 की यह पहली जीत भी है. इससे पहले इस साल साउथ अफ्रीका दौरे पर था, जहां उसे साल की शुरुआत में ही 2 टेस्ट और 3 वनडे मैचों की सीरीज में हार का मुंह देखना पड़ा. तीन मैचों की इस वनडे सीरीज का दूसरा मैच बुधवार को अहमदाबाद के इसी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही खेला जाएगा.