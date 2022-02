वेस्टइंडीज के इस दौरे पर अपने बल्लेबाज से संघर्ष करते दिख रहे विराट कोहली (Virat Kohli) आखिरकार दूसरे टी20 इंटरनेशनल मैच में अपने रंग में दिखाई दिए. उन्होंने 41 गेंदों में 52 रन की शानदार पारी खेली, जिसमें 7 चौके और एक छक्का भी बरसाया. विराट की फिफ्टी की बदौलत भारत ने मेहमान टीम के सामने 187 रन का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा है. भारत की पारी खत्म होने के बाद विराट ने कहा कि आज उन्होंने शुरुआत से ही शॉट खेलने का इरादे दिखाए, जिससे कामयाबी मिली और वह इससे खुश हैं.Also Read - PSL में चमका Virat Kohli का पोस्टर, फैन बोला- पाकिस्तान में आकर जड़ो शतक

विराट कोहली ने वेस्टइंडीज के खिलाफ शुक्रवार को यहां दूसरे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में शानदार अर्धशतकीय पारी खेलकर अपनी पुरानी फॉर्म की झलक दिखाई. इससे पहले विंडीज के खिलाफ खेले चार मैचों में नहीं चल पाए थे. वह लगातार 3 वनडे और पहले टी20 मैच में संघर्ष करते दिखे थे. Also Read - IND vs WI, 2nd T20I: Rishabh Pant ने 5 साल में जड़ी तीसरी फिफ्टी, तीनों West Indies के खिलाफ

🗣️🗣️Important to back yourself & trust your abilities @imVkohli talks about his mindset after his half-century.#TeamIndia | #INDvWI | @Paytm pic.twitter.com/PfIqS7vofM

— BCCI (@BCCI) February 18, 2022