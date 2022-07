इंग्‍लैंड के बाद भारत को वेस्‍टइंडीज का दौरा करना है. साल में अधिकांश समय टीम से दूर रहने वाले शिखर धवन को वनडे में भारत का कप्‍तान बनाया गया है. रवींद्र जडेजा उपकप्‍तानी करेंगे. रोहित शर्मा, विराट कोहली, रिषभ पंत और जसप्रीत बुमराह जैसे सीनियर्स को इस सीरीज में आराम दिया गया है. जस्‍सी, हिटमैन और विराट पहले ही आईपीएल के बाद जून के पूरे महीने टीम इंडिया से बाहर थे. उन्‍हें लंबा ब्रेक दिया गया था. ऐसे में इंग्‍लैंड दौरे के बाद उन्‍हें फिर ब्रेक दिए जाने पर पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने सवाल उठाए.Also Read - …उसे चम्‍मच से खाना नहीं खिला सकता, कभी जड्डू की कप्‍तानी पर धोनी ने उठाए थे सवाल

इरफान पठान ने टीम का ऐलान होने के बाद ट्विटर पर लिखा, “आराम करने के दौरान कोई भी फॉर्म में कमबैक नहीं कर पाया है.” Also Read - वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे शिखर धवन, रवींद्र जडेजा बने उपकप्तान

Also Read - ICC Test ranking : 6 साल बाद टॉप 10 से बाहर हुए विराट कोहली; रिषभ पंत, जॉनी बेयरस्टो ने लगाई बड़ी छलांग

रोहित शर्मा आईपीएल के बाद अभी टीम इंडिया में कमबैक भी नहीं कर पाए है. एजबेस्‍टन टेस्‍ट में वो कोरोना वायरस की चपेट में आने के बाद नहीं खेल पाए. अब इंग्‍लैंड में तीन टी20 और इतने ही वनडे मैचों के बाद उन्‍हे फिर आराम दिया जा रहा है. इस बात से नाराज एक फैन ने ट्विटर पर लिखा, “रोहित शर्मा को आराम क्‍यों चाहिए? वो आईपीएल में 14 मैच खेल सकते हैं लेकिन उन्‍हें छह मैच खेलने के बाद फिर आराम चाहिए. मैं रोहित का बड़ा फैन हूं लेकिन वो काफी अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट को मिस कर रहे हैं जो टीम के लिए अच्‍छा नहीं है.”

Why on earth does Rohit Sharma need rest ? 3 ODIs & 3 T20s vs England is all that his body can sustain ? I’m a huge Rohit fan but he’s missing far too much of international cricket which does no good to the team. Can play 14 high intensity IPL matches but not 2 series in a row ?? https://t.co/hKq7sfVpM8

— Shashant (@Imshash10) July 6, 2022