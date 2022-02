India vs West Indies: भारत-वेस्टइंडीज के बीच 16 फरवरी से तीन टी20 मैचों की सीरीज खेली जानी है, जिससे केएल राहुल (KL Rahul) और अक्षर पटेल (Axar Patel) बाहर हो चुके हैं. आगामी टी20 शृंखला के लिए इन खिलाड़ियों के स्थान पर दीपक हुड्डा और रितुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) को बतौर रिप्लेसमेंट टीम में शामिल किया गया है.Also Read - IND vs WI, 3rd ODI: मैं हमेशा रनों के लिए भूखा रहता हूं... कोरोना से उबरे Shikhar Dhawan, कही दिल की बात

भारतीय बोर्ड की तरफ से बयान जारी कर कहा गया, "उपकप्तान केएल राहुल और हरफनमौला खिलाड़ी अक्षर पटेल को 16 फरवरी, 2022 से कोलकाता में होने वाली वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी तीन मैचों की टी20 सीरीज से बाहर कर दिया गया है."

🚨 NEWS 🚨: KL Rahul and Axar Patel ruled out of @Paytm #INDvWI T20I Series. #TeamIndia

The All-India Senior Selection Committee has named Rututaj Gaikwad and Deepak Hooda as replacements.

— BCCI (@BCCI) February 11, 2022