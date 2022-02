India vs West Indies, 1st ODI Match Live Cricket Score: भारत और वेस्टइंडीज (IND vs WI) की टीमें 6 फरवरी से वनडे सीरीज की शुरुआत करने जा रही हैं. तीन मुकाबलों की शृंखला का पहला मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium, Ahmedabad) में खेला जाना है. टीम इंडिया यहां 1000वां वनडे मैच खेलने उतरेगी, जो बेहद खास होगा. कोरोना की मार झेल रही टीम इंडिया को वनडे सीरीज में बड़े बदलाव करने पड़े हैं. कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) सलामी जोड़ी के तौर पर ईशान किशन (Ishan Kishan) के साथ पारी का आगाज करेंगे.Also Read - U19 WC 2022, IND vs ENG: भारत की जीत से गदगद PM Modi, 5वां खिताब जीतने पर दिया ये 'मैसेज'

India vs West Indies ODI Match Squad

पहले वनडे के लिए टीम: रोहित शर्मा (कप्तान), विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, दीपक हुड्डा, रिषभ पंत (विकेटकीपर), दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, मो. सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, अवेश खान, ईशान किशन, शाहरुख खान. Also Read - Under 19 World Cup: भारत ने जीते सर्वाधिक 5 खिताब, जानिए किन-किन देशों के नाम रही ट्रॉफी

वेस्टइंडीज की वनडे टीम: कीरोन पोलार्ड (कप्तान), फैबियन एलेन, एन बोनेर, डेरेन ब्रावो, शामार ब्रूक्स, जेसन होल्डर, शाई होप, अकील हुसैन, अल्जारी जोसेफ, ब्रेंडन किंग, निकोलस पूरन, केमार रोच, रोमारियो शेफर्ड, ओडेन स्मिथ, हेडन वॉल्श जूनियर. Also Read - IND vs WI: अच्‍छा नहीं रहा भारत का द. अफ्रीका में प्रदर्शन, कीरोन पोलार्ड बोले- बराबरी पर हैं दोनों टीमें