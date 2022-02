India vs West Indies, 1st ODI Match Live Cricket Score: भारत और वेस्टइंडीज (IND vs WI) की टीमें 6 फरवरी से वनडे सीरीज की शुरुआत हो चुकी है. तीन मुकाबलों की शृंखला का पहला मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium, Ahmedabad) में खेला जा रहा है, जिसमें भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया है. टीम इंडिया यहां 1000वां वनडे मैच खेलने उतरी है, जो बेहद खास होगा. कोरोना की मार झेल रही टीम इंडिया को वनडे सीरीज में बड़े बदलाव करने पड़े हैं. कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) सलामी जोड़ी के तौर पर ईशान किशन (Ishan Kishan) के साथ पारी का आगाज करेंगे.Also Read - IND vs WI: इंग्‍लैंड को हराकर आत्‍मविश्‍वास से भरी है विंडीज, निकोलस पूरन बोले- भारत में चुनौती अलग

India vs West Indies ODI playing XI

India Playing XI: रोहित शर्मा (कप्तान), ईशान किशन, विराट कोहली, रिषभ पंत (विकेटकीपर), सूर्यकुमार यादव, दीपक हुड्डा, वॉशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, युजवेंद्र चहल, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज

West Indies Playing XI: ब्रैंडन किंग, शाई होप, शमराह ब्रूक्स, डैरेन ब्रावो, निकलस पूरन (विकेटकीपर), किरोन पोलार्ड (कप्तान), जेसन होल्डर, फैबियन एलन, अल्जारी जोसेफ, केमार रोच, अकिल हुसैन.

India vs West Indies ODI Match Squad

पहले वनडे के लिए टीम: रोहित शर्मा (कप्तान), विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव, दीपक हुड्डा, रिषभ पंत (विकेटकीपर), दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, वाशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, मो. सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, अवेश खान, ईशान किशन, शाहरुख खान.

वेस्टइंडीज की वनडे टीम: कीरोन पोलार्ड (कप्तान), फैबियन एलेन, एन बोनेर, डेरेन ब्रावो, शामार ब्रूक्स, जेसन होल्डर, शाई होप, अकील हुसैन, अल्जारी जोसेफ, ब्रेंडन किंग, निकोलस पूरन, केमार रोच, रोमारियो शेफर्ड, ओडेन स्मिथ, हेडन वॉल्श जूनियर.