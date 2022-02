India vs West Indies 3rd ODI Live Streaming and Live Telecast: भारत और वेस्टइंडीज (IND vs WI) के बीच 11 फरवरी को तीसरा वनडे मैच खेला जाना है. टीम इंडिया ने वनडे सीरीज में 2-0 से लीड बना ली है. ऐसे में उसके पास क्लीन स्वीप का मौका होगा, जबकि वेस्टइंडीज लाज बचाने के मकसद से उतरेगी. भारत ने सीरीज का पहला मैच 6 विकेट से अपने नाम किया था, जिसके बाद उसने दूसरे वनडे मुकाबले में 44 रन से जीत दर्ज कर तीन मैचों की शृंखला पर 2-0 से कब्जा जमा लिया.Also Read - IND vs WI, 2nd ODI: क्या हुआ तेरे को? भाग क्यों नहीं रहा ठीक से... Yuzvendra Chahal की सुस्ती पर भड़के Rohit Sharma

कब और कहां खेला जाएगा India और West Indies के बीच टी20 मैच?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच यह मुकाबला अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम (Narendra Modi Stadium, Ahmedabad) में दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. Also Read - IND vs WI, 2nd ODI: Rohit Sharma ने रच दिया इतिहास, इस मामले में बने नंबर-1 कप्तान

कहां देख सकेंगे India और West Indies मैच का Live Telecast?

आप भारत और वेस्टइंडीज के बीच इस मुकाबले का सीधा प्रसारण स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क (Star Sports) पर देख सकेंगे. Also Read - IND vs WI, 2nd ODI: मैं लंबे वक्त से ऐसी उम्मीद कर रहा था... सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के बाद Prasidh Krishna ने बताई रणनीति

कहां देखें India vs West Indies मैच की live streaming?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच इस मैच की लाइव स्‍ट्रीमिंग Disney+ Hotstar पर उपलब्ध रहेगी.

India और West Indies की टीमों में कौन-कौन खिलाड़ी?

India ODI squad: रोहित शर्मा (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), रितुराज गायकवाड़, शिखर धवन, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, श्रेयस अय्यर, दीपक हुड्डा, रिषभ पंत (विकेटकीपर), दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, अवेश खान, मयंक अग्रवाल, ईशान किशन.

West Indies ODI squad: कीरोन पोलार्ड (कप्तान), फैबियन एलेन, एन बोनेर, डेरेन ब्रावो, शामार ब्रूक्स, जेसन होल्डर, शाई होप, अकील हुसैन, अल्जारी जोसेफ, ब्रेंडन किंग, निकोलस पूरन, केमार रोच, रोमारियो शेफर्ड, ओडेन स्मिथ, हेडन वॉल्श जूनियर.