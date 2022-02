भारत और वेस्‍टइंडीज (India vs West Indies) के बीच वनडे सीरीज 6 फरवरी से शुरू होगी. इस मैच के साथ ही रोहित शर्मा (Rohit Sharma) युग की शुरुआत होने जा रही है. यह पहला मौका होगा जब रोहित वनडे टीम में रेगुलर कप्‍तान के रूप में नजर आएंगे. साथ ही विराट कोहली (Virat Kohli) भी शर्मा जी की कप्‍तानी में मैदान पर दिखेंगे. स्‍टार स्‍पोर्ट्स (Star Sports) ने इस मौके पर नया रोहित की नई पारी रैप सांग (Rohit Sharma Rap Song) रिलीज किया है. इस गाने के शुरुआती बोल में कहा गया, “रोहित द हिटमैन इज बैक.” शर्मा जी ने भी स्‍टार स्‍पोर्ट्स की इस पहल पर अपनी प्रतिक्रिया दी.Also Read - वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में कुलदीप यादव को प्लेइंग इलेवन में मौका मिलेगा: आकाश चोपड़ा

रोहित शर्मा चोट के चलते साउथ अफ्रीका दौरे पर नहीं जा पाए थे. जिसके चलते 50 ओवरों के क्रिकेट में कप्‍तान के तौर पर उनकी पारी शुरू होने में देरी हुई. 20 क्रिकेट में वो पहले ही नवंबर में न्‍यूजीलैंड के खिलाफ बतौर रेगुलर कप्‍तान डेब्‍यू कर चुके हैं. ऐसे में रोहित के नए फॉर्मेट में नेतृत्‍व संभालने पर वेल्‍कम सांग तो बनता ही था.

Humbled by the lovely rap @StarSportsIndia

Looking forward to be back on the field and take inspiration from the fans’ continued support as India takes on West Indies #BelieveinBlue #IndvsWI https://t.co/Ny3IDg3VwA

— Rohit Sharma (@ImRo45) February 1, 2022