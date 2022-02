India vs West Indies Dream 11 Prediction: IND vs WI 3rd T20I Dream11 Team Tips for Today Match: भारत और वेस्टइंडीज के बीच 20 फरवरी को टी20 सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला खेला जाना है, जिसमें टीम इंडिया क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी. भारत के पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) और विकेटकीपर-बल्लेबाज रिषभ पंत (Rishabh Pant) इस मैच से पहले टीम से बाहर हो गए हैं. टीम इंडिया टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में प्रयोग करने के इरादे से उतरेगी. विराट और रिषभ को 10 दिन का ब्रेक दिया गया है, जिससे भारत के लिए श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) और रुतुराज गायकवाड़ (Ruturaj Gaikwad) को अंतिम एकादश में शामिल करने का मौका होगा.Also Read - दूसरे टी20 में मेरी नाबाद 68 रनों की पारी इतनी खास नहीं, क्योंकि हम जीत नहीं पाए: रोवमैन पॉवेल

IND vs WI Predicted Playing XI:

रोहित शर्मा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर, रुतुराज गायकवाड़, वेंकटेश अय्यर, मोहम्मद सिराज, हर्षल पटेल/आवेश खान, भुवनेश्वर कुमार, युजवेंद्र चहल, रवि बिश्नोई Also Read - IND vs WI 3rd T20I Live Streaming: मोबाइल पर देख सकेंगे टी20 मैच, जानिए किस तरह?

वेस्टइंडीज: ब्रैंडन किंग, काइल मेयर्स / शाई होप, निकोलस पूरन, रोवमैन पॉवेल, कीरोन पोलार्ड, जेसन होल्डर, ओडियन स्मिथ, रोस्टन चेज, अकील होसेन, रोमारियो शेफर्ड, शेल्डन कॉट्रेल. Also Read - ICC Test Championship Points Table (2021-23): छठे पायदान पर न्यूजीलैंड, शीर्ष पर काबिज पड़ोसी मुल्क

IND vs WI Dream11 Fantasy Suggestions:

निकोलस पूरन (कप्तान), ईशान किशन, रोहित शर्मा (उप कप्तान), सूर्यकुमार यादव, रोवमैन पॉवेल, कीरोन पोलार्ड, वेंकटेश अय्यर, रोस्टन चेज, भुवनेश्वर कुमार, युजवेंद्र चहल, शेल्डन कॉट्रेल.

IND vs WI Full Squad

India T20I squad: ईशान किशन, रोहित शर्मा (कप्तान), सूर्यकुमार यादव, श्रेयस अय्यर, वेंकटेश अय्यर, दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर, हर्षल पटेल, मोहम्मद सिराज, युजवेंद्र चहल, भुवनेश्वर कुमार, कुलदीप यादव, दीपक हुड्डा, आवेश खान, रुतुराज गायकवाड़, रवि बिश्नोई.

West Indies T20I squad: ब्रैंडन किंग, काइल मेयर्स, निकोलस पूरन (विकेटकीपर), रोवमैन पॉवेल, किरोन पोलार्ड (कप्तान), जेसन होल्डर, फैबियन एलन, रोमारियो शेफर्ड, ओडेन स्मिथ, अकील होसेन, शेल्डन कॉट्रेल, डोमिनिक ड्रेक्स, डैरेन ब्रावो, शाई होप, रोस्टन चेस , हेडन वाल्श.