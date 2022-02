Team India Becomes No. 1 in ICC T20I Rankings: वेस्टइंडीज के खिलाफ हाल ही में खत्म हुई टी20 सीरीज में भारतीय टीम ने 3-0 से उसका सफाया कर दिया. भारत को इस जीत का फायदा आईसीसी रैंकिंग (ICC Men’s T20 Rankings) में हुआ है. अब टीम इंडिया एक बार फिर नंबर एक पर पहुंच गई है. उसने 6 साल के लंबे अंतराल के बाद यह मुकाम हासिल किया है. भारत ने इंग्लैंड को यहां से नीचे खिसकाया है.Also Read - डेब्‍यू मैच में किया खराब प्रदर्शन, Avesh Khan बोले- थोड़ा नर्वस हो गया था, द्रविड़-रोहित ने की मदद

रविवार को कोलकाता के ईडेन गार्डेंस में खेले गए तीसरे और आखिरी टी20 मैच में भारत ने मेहमान टीम को 17 रन से मात दी. इससे पहले उसने इसी मैदान पर विंडीज को पहला और दूसरा टी20 मैच भी हराया था. इस बेहतरीन प्रदर्शन से भारत टी20 टीम रैंकिंग में इंग्लैंड को शीर्ष से हटाने में सफल रहा. रोहित शर्मा (Rohit Sharma) की अगुवाई वाली भारतीय टीम की भी इंग्लैंड के बराबर 269 रेटिंग है.

A new team on top of the ICC @MRFWorldwide Men's T20I Rankings 👀 Details 👇https://t.co/fVOjhQo8J5 — ICC (@ICC) February 21, 2022

इससे पहले भारत आखिरी बार इस फॉर्मेट में 6 साल पहले यानी फरवरी 2016 में आईसीसी रैंकिंग में पहले पायदान पर था. जब टीम इंडिया 2016 में नंबर 1 के पायदान पर थी, तब पूर्व कप्तान एमएस धोनी (MS Dhoni) टीम के कप्तान थे. इसके बाद विराट कोहली (Virat Kohli) ने उनके बाद टीम की कमान संभाली थी और उनकी कप्तानी में टीम इंडिया ने रैंकिंग में पहला स्थान गंवाया तो इसके बाद विराट अपने नेतृत्व में एक भी बार टीम को शीर्ष पर नहीं ला सके.

भारत और इंग्लैंड दोनों की 39 मैचों में 269 रेटिंग है लेकिन भारत के 10,484 अंक हैं, जो कि इंग्लैंड (10474) से 10 अधिक हैं. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के बयान के अनुसार पाकिस्तान (रेटिंग 266), न्यूजीलैंड (255) और साउथ अफ्रीका (253) शीर्ष पांच में शामिल हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया (249) श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में 4-1 से जीत के बाद छठे स्थान पर बना हुआ है.