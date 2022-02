पिछले साल इंग्लैंड दौरे पर चोटिल होकर टीम से बाहर हुए ऑफ स्पिन ऑलराउंडर वॉशिंग्टन सुंदर (Washington Sundar) की वेस्टइंडीज के खिलाफ रविवार को खेले गए पहले वनडे (IND vs WI 1st ODI) मैच में वापसी हुई. 5 महीने बाद इस खिलाड़ी ने कमबैक करते हुए अपने पहले ही मैच में ही अपनी शानदार छाप छोड़ दी. इस ऑफ स्पिनर ने 9 ओवर में सिर्फ 30 रन देकर 3 विकेट अपने नाम किए. मैच के बाद इस खिलाड़ी ने कहा कि टीम से बाहर बैठना काफी चुनौतीपूर्ण था लेकिन अब समझ गया हूं कि यह सब यूं ही चलता रहेगा.Also Read - IND vs WI: पहले वनडे में भारत की जीत की हीरो Yuzvendra Chahal ने कहा- साउथ अफ्रीका सीरीज से सीखी यह बात

तमिलनाडु के इस स्पिनर ने स्वीकार किया कि उन्होंने इस समय का इस्तेमाल खुद को बेहतर करने में किया क्योंकि बतौर खिलाड़ी यही उनके हाथ में था. वॉशिंगटन इसके कारण टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2021) में भी नहीं खेल सके. लेकिन रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) के सफेद गेंद के खेल में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद सुंदर को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी का यह बेहतरीन मौका मिला.

वॉशिंगटन ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, 'काफी सारी चुनौतियां थीं लेकिन मैं बतौर क्रिकेटर खुद में सुधार करने के लिए जो कुछ कर सकता था, वह करना चाहता था. यही मेरे हाथ में था और मैं इसी पर ध्यान लगाए था.'

वॉशिंगटन पिछले दो वर्षों में समझ चुके हैं कि परेशानियां आती रहेंगी लेकिन उन्हें इनसे निपटने के लिए तरीका निकालना होगा. टी20 वर्ल्ड कप के बाद कोविड-19 के कारण साउथ अफ्रीका की फ्लाइट चूकने वाले इस खिलाड़ी ने कहा, ‘हां, चुनौती हमेशा बनी रहेंगी, पिछले दो वर्षों में विशेषकर मैंने यही महसूस किया है.’

इस युवा स्पिनर ने कहा, ‘लेकिन मायने यही रखता है कि मैं खुद को कैसे आगे बढ़ाता हूं. खुद को सुधार करते रहना अहम है. मैंने इस पर ध्यान लगाने की कोशिश की.’ तीन मैचों की इस वनडे सीरीज का दूसरा मैच बुधवार को अहमदाबाद के इसी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में ही खेला जाएगा.