India Women vs New Zealand Women 3rd ODI ODI Live Streaming: भारत और न्यूजीलैंड की टीमों के बीच 18 फरवरी को क्वींसलैंड (Queenstown) में तीसरा वनडे मैच खेला जाना है, जिसमें भारतीय टीम हर हाल में जीत दर्ज करने उतरेगी. न्यूजीलैंड ने शृंखला के शुरुआती दोनों मैच अपने नाम कर लिए हैं. ऐसे में भारत की महिला टीम के लिए ये 'करो या मरो' का मैच है. न्यूजीलैंड ने सीरीज का पहला मैच 62 रन से अपने नाम किया था, जिसके बाद दूसरे मुकाबले में उसने 3 विकेट से जीत दर्ज की.

कब और कहां खेला जाएगा India Women और New Zealand Women के बीच टी20 मैच?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह मुकाबला क्वींसलैंड के जोन डेविस ओवल (John Davies Oval, Queenstown) में सुबह 3:30 बजे से खेला जाएगा.

कहां देख सकेंगे India Women और New Zealand Women मैच का Live Telecast?

आप भारत और न्यूजीलैंड की महिला टीमों के बीच इस मुकाबले का सीधा प्रसारण टीवी पर नहीं देख सकेंगे.

कहां देखें India Women vs New Zealand Women मैच की live streaming?

भारत और न्यूजीलैंड की महिला टीमों के बीच इस मैच की लाइव स्‍ट्रीमिंग अमेजन प्राइम वीडियो ऐप (Amazon Prime Video App) पर उपलब्ध रहेगी.

India Women और New Zealand Women की टीमों में कौन-कौन खिलाड़ी?

India Women ODI Squad: हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, यास्तिका भाटिया, दीप्ति शर्मा, रिचा घोष, स्नेह राणा, पूजा वस्त्राकर, मेघना सिंह, रेणुका सिंह, तानिया भाटिया, राजेश्वरी गायकवाड़, पूनम यादव, एकता बिष्ट, सिमरन बहादुर, सब्भिनेनी मेघना.

New Zealand Women ODI Squad: सोफी डिवाइन, सूजी बेट्स, अमेलिया केर, एमी सैटरथवेट (कप्तान), मैडी ग्रीन, केटी मार्टिन (विकेटकीपर), ब्रुक हॉलिडे, हेले जेन्सेन, जेस केर, रोज़मेरी मैयर, फ्रैन जोनासबेंचली ताहुहू, लॉरेन डाउन, फ्रांसिस मैके, हन्ना रोवे.