India Women vs New Zealand Women ICC Womens World Cup 2022 Live Streaming: भारत और न्यूजीलैंड की टीमों के बीच 10 मार्च को महिला विश्व कप-2022 का 8वां मैच खेला जाना है. भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की है. 6 मार्च को भारत ने 107 रन से बड़ी जीत दर्ज की. वहीं न्यूजीलैंड 2 में से अपना 1 मैच गंवा चुकी है. न्यूजीलैंड को वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले मैच में 3 रन से हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद उसने बांग्लादेश को 9 विकेट से रौंदा.

कब और कहां खेला जाएगा India और New Zealand के बीच महिला विश्व कप मैच?

भारत और न्यूजीलैंड की महिला टीमों के बीच यह मुकाबला हैमिल्टन स्थित सेडन पार्क (Seddon Park, Hamilton) में सुबह 6:30 बजे से खेला जाएगा.

कहां देख सकेंगे India और New Zealand मैच का Live Telecast?

आप भारत और न्यूजीलैंड के बीच महिला विश्व कप के इस मुकाबले का सीधा प्रसारण स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क (Star Sports) पर देख सकेंगे.

कहां देखें India vs New Zealand मैच की live streaming?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच इस मैच की लाइव स्‍ट्रीमिंग Disney+ Hotstar पर उपलब्ध रहेगी.

India और New Zealand की टीमों में कौन-कौन खिलाड़ी?

India Women Full Squad: मिताली राज (कप्तान), हरमनप्रीत कौर (उप-कप्तान), स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, यास्तिका भाटिया, दीप्ति शर्मा, रिचा घोष (विकेटकीपर), स्नेह राणा, झूलन गोस्वामी, पूजा वस्त्राकर, मेघना सिंह, रेणुका सिंह ठाकुर, तानिया भाटिया (विकेटकीपर), राजेश्वरी गायकवाड़, पूनम यादव.

New Zealand Squad: मैडी ग्रीन, फ्रांसेस मैके, सोफी डिवाइन (कप्तान), एमी सैटरवेट, सूजी बेट्स, ब्रूक हालिडे, जॉर्जिया प्लिमर, हेली जेन्सन, एमेलिया केर्र, केटी मार्टिन, फ्रैन जोन्स, जेस केर्र, रोसमेरी मेर, हानाह रोव, लिया ताहुहू.