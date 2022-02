India Women vs New Zealand Women 1st ODI Live Streaming: भारत और न्यूजीलैंड की महिला टीमों के बीच 12 फरवरी को वनडे सीरीज का पहला मैच खेला जाना है. न्यूजीलैंड ने 9 फरवरी को खेले गए टी20 मैच में 18 रन से जीत दर्ज की थी, जिसके बाद भारतीय टीम 5 मुकाबलों की वनडे शृंखला अपने नाम कर हिसाब बराबर करने के इरादे से उतरेगी. कप्तान मिताली राज (Mithali Raj) वनडे शृंखला का आगाज जीत के साथ करना चाहेगी, चूंकि अगले महीने होने वाले आईसीसी विश्व कप के लिए यह महत्वपूर्ण सीरीज है. छोटे मैदानों पर तेज हवाओं के बीच खेलना आसान नहीं होगा, लेकिन इस अभ्यास का फायदा चार मार्च से शुरू हो रहे विश्व कप में मिलेगा.Also Read - NZ vs SA Test Series: कोहनी की चोट से जूझ रहे Kane Williamson, ठीक होने में लगेगा काफी वक्त

कब और कहां खेला जाएगा India Women और New Zealand Women के बीच टी20 मैच?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच यह मुकाबला क्वींसटाउन के जॉन डेविस ओवल (John Davies Oval, Queenstown) में सुबह 3:30 बजे से खेला जाएगा. Also Read - आउट ऑफ फॉर्म नहीं हैं विराट कोहली, बस किस्मत साथ नहीं दे रही: सुनील गावस्कर

कहां देख सकेंगे India Women और New Zealand Women मैच का Live Telecast?

आप भारत और न्यूजीलैंड के बीच इस मुकाबले का सीधा प्रसारण टीवी पर नहीं देख सकेंगे Also Read - Live Score India vs West Indies, 3rd ODI: भारत की आधी टीम लौटी पवेलियन, यहां देखें लाइव स्कोर

कहां देखें India Women vs New Zealand Women मैच की live streaming?

भारत और न्यूजीलैंड के बीच इस मैच की लाइव स्‍ट्रीमिंग अमेजन प्राइम वीडियो ऐप (Amazon Prime Video App) पर उपलब्ध रहेगी.

India Women और New Zealand Women की टीमों में कौन-कौन खिलाड़ी?

India Women ODI Squad: मिताली राज (कप्तान), स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, यास्तिका भाटिया, हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा, पूजा वस्त्राकार, रिचा घोष, तान्या भाटिया, स्नेह राणा, झूलन गोस्वामी, मेघना सिंह, रेणुका सिंह, राजेश्वरी गायकवाड़, पूनम यादव.

New Zealand ODI Squad: लॉरेन डाउन, मैडी ग्रीन, फ्रांसेस मैके, सोफी डिवाइन (कप्तान), एमी सैटरवेट, सूजी बेट्स, ब्रूक हालिडे, रोसेमेरी मेर, हेली जेन्स, एमेलिया केर्र, केटी मार्टिन, फ्रान जोनस, जेस केर्र, हानाह रोवे, ली ताहुहु.