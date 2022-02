India Women tour of New Zealand 2022: भारत और न्यूजीलैंड (IND vs NZ) की महिला टीमों के बीच 9 फरवरी से टूर्नामेंट की शुरुआत होने जा रही है, जिसमें 1 टी20 मैच और 5 वनडे मुकाबले खेले जाएंगे. टी20 मुकाबला 9 फरवरी को पूर्व नियोजित कार्यक्रम के अनुसार खेला जाएगा, लेकिन एकदिवसीय शृंखला एक दिन बाद से शुरू होगी. दोनों टीमों के बीच पहला वनडे मैच 11 के बजाय अब 12 फरवरी को खेला जाएगा.Also Read - AIMIM सांसद Asaduddin Owaisi की बढ़ी सुरक्षा, तुरंत प्रभाव से Z श्रेणी की सिक्योरिटी मिली

दोनों टीमों को मैचों के बीच अधिक समय देने के लिए मेजबान बोर्ड ने कार्यक्रम में बदलाव किया गया है. भारतीय टीम को नौ फरवरी से न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन स्थानों पर पांच वनडे और एक टी20 मैच खेलना था, लेकिन न्यूजीलैंड क्रिकेट ने सारे मैच क्वींसटाउन स्थित जॉन डेविस ओवल (John Davies Oval, Queenstown) में कराने का फैसला लिया है, ताकि कोरोना महामारी के बीच कम यात्रा करनी पड़े. इसके साथ ही दोनों टीमों को मैचों के बीच अधिक समय देने के लिये कार्यक्रम में बदलाव किया गया है. Also Read - IND vs ENG Final Live Streaming, U19 World Cup 2022: रिकॉर्ड 5वीं बार खिताब जीतने उतरेगा भारत, यहां देखें लाइव स्ट्रीमिंग

न्यूजीलैंड क्रिकेट ने कहा, ‘‘भारतीय महिला टीम और न्यूजीलैंड महिला टीम के बीच मैचों के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है. पहला केएफसी टी20 मैच उसी समय पर होगा लेकिन पांच मैचों की वनडे श्रृंखला के कार्यक्रम में बदलाव है.’’ Also Read - Madhubala की बूढ़ी बहन को बहू ने घर से निकाला, भूखे रखा, अकेले फ्लाइट में बिठाया, झकझोर देगी बेबस सास की कहानी

वर्ल्ड कप तैयारियों के लिए अहम

मार्च अप्रैल में होने वाले विश्व कप की तैयारी के लिए अहम मानी जा रही इस सीरीज में वनडे मैच नौ फरवरी को ही खेला जाएगा. वनडे सीरीज अब 12 फरवरी से होगी. दूसरा वनडे 14 फरवरी को , तीसरा 18 फरवरी को खेला जायेगा. आखिरी दोनों वनडे 22 और 24 फरवरी को ही होंगे.

New Zealand Women vs India Women Full Schedule

9 फरवरी – इकलौता टी20 मैच, जॉन डेविस ओवल, क्वींसलैंड

12 फरवरी – पहला वनडे मैच, जॉन डेविस ओवल, क्वींसलैंड

14 फरवरी – दूसरा वनडे मैच, जॉन डेविस ओवल, क्वींसलैंड

18 फरवरी – तीसरा वनडे मैच, जॉन डेविस ओवल, क्वींसलैंड

22 फरवरी – चौथा वनडे मैच, जॉन डेविस ओवल, क्वींसलैंड

24 फरवरी – पांचवां वनडे मैच, जॉन डेविस ओवल, क्वींसलैंड