IND-W vs SL-W 2022: हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) की अगुवाई वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम श्रीलंका के खिलाफ 23 जून से शुरू हो रही सीमित ओवरों की श्रृंखला के लिये रविवार को यहां पहुंची. भारतीय टीम क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने वाली मिताली राज और अनुभवी तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी जैसी वरिष्ठ खिलाड़ियों के बिना इस दौरे पर गयी है.Also Read - बेंगलुरु में भारत का रिकॉर्ड खराब, पाकिस्तान से भी मिल चुकी शिकस्त

भारत की यह युवा टीम पल्लेकेले और दांबुला में क्रमश: तीन एकदिवसीय और इतने ही टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलेगी. श्रीलंका क्रिकेट (एसएलसी) ने आगमन पर भारतीय टीम का स्वागत किया और अपने सोशल मीडिया हैंडल पर तस्वीरें भी पोस्ट की. Also Read - टी20 फॉर्मेट में भारत का पलड़ा भारी, जानिए क्या कहते हैं आंकड़े

भारतीय टीम ने श्रीलंका रवाना होने से पहले बेंगलुरु में राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (एनसीए) में शिविर में हिस्सा लिया था तथा इस बीच एनसीए प्रमुख वीवीएस लक्ष्मण के साथ बातचीत भी की थी.हरमनप्रीत के अनुसार यह दौरा मजबूत टीम तैयार करने के लिहाज से बेहतरीन मौका है. Also Read - निर्णायक मैच में हो सकती है इन खिलाड़ियों की वापसी, टीम इंडिया को रहना होगा सतर्क

India Women’s Team led by Harmanpreet Kaur arrives in Sri Lanka. 🛬

India and Sri Lanka will play three T20Is in Dambulla on June 23, 25 and 27 followed by as many ODIs on July 1, 4 and 7.#SLvIND #SLWvINDW #SLWomens pic.twitter.com/7u8nfAy16W

— Sri Lanka Cricket 🇱🇰 (@OfficialSLC) June 19, 2022