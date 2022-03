India Women vs West Indies Women ICC Womens World Cup 2022 Live Streaming: भारत और वेस्टइंडीज (INDW vs WIW) के बीच महिला विश्व कप-2022 का 10वां मैच 12 मार्च को खेला जाना है, जिसमें भारतीय टीम जीत दर्ज करने उतरेगी. भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ पहला मैच 107 रन से जीता था, जिसके बाद उसे न्यूजीलैंड के विरुद्ध 62 रन से हार का सामना करना पड़ा. वहीं वेस्टइंडीज अपने शुरुआती दोनों मैच जीत चुकी है. यह टीम अंकतालिका में तीसरे पायदान पर है, जबकि भारत पांचवें स्थान पर मौजूद है.Also Read - IND vs SL 2nd Test Live Streaming: मोबाइल पर इस तरह देख सकेंगे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग

कब और कहां खेला जाएगा India और West Indies के बीच महिला विश्व कप मैच?

भारत और वेस्टइंडीज की महिला टीमों के बीच यह मुकाबला हैमिल्टन स्थित सेडन पार्क (Seddon Park, Hamilton) में सुबह 6:30 बजे से खेला जाएगा.

कहां देख सकेंगे India और West Indies मैच का Live Telecast?

आप भारत और वेस्टइंडीज के बीच महिला विश्व कप के इस मुकाबले का सीधा प्रसारण स्‍टार स्‍पोर्ट्स नेटवर्क (Star Sports) पर देख सकेंगे.

कहां देखें India vs West Indies मैच की live streaming?

भारत और वेस्टइंडीज के बीच इस मैच की लाइव स्‍ट्रीमिंग Disney+ Hotstar पर उपलब्ध रहेगी.

India और West Indies की टीमों में कौन-कौन खिलाड़ी?

India Women Full Squad: मिताली राज (कप्तान), हरमनप्रीत कौर (उप-कप्तान), स्मृति मंधाना, शेफाली वर्मा, यास्तिका भाटिया, दीप्ति शर्मा, रिचा घोष (विकेटकीपर), स्नेह राणा, झूलन गोस्वामी, पूजा वस्त्राकर, मेघना सिंह, रेणुका सिंह ठाकुर, तानिया भाटिया (विकेटकीपर), राजेश्वरी गायकवाड़, पूनम यादव.

West Indies Squad: स्टेफनी टेलर (कप्तान), अनीसा मोहम्मद, आलिया एलीने, शेमाइन कैंपबेल, शामीलिया कोनेल, डियांड्रा डोटिन, एफी फ्लेचर, चैरी आन फ्रेजर, चिनेले हेनरी, काइसिया नाइट, हेली मैथ्यूज, चेडीन नेशन, करिश्मा रामहरक, शकीरा सेलमन और राशदा विलियम्स. रिजर्व खिलाड़ी: केसिया शुल्ट्ज, मेंडी मांगरू और जेनीलिया ग्लास्गो.