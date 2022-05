पाकिस्‍तान के टीम के पूर्व कप्‍तान शाहिद अफरीदी (Shahid Afridi) और स्पिन दानिश कनेरियर (Danish Kaneria) के बीच जुबानी जंग नए मोड़ पर पहुंच गई है. अफरीदी ने एक टीवी इंटरव्‍यू के दौरान दानिश कनेरिया के आरोपों का जवाब देते हुए भारत को दुश्‍मन देश करार दिया था. इसपर आज कनेरिया की तरफ से साफ किया गया कि भारत हमारा दुश्‍मन नहीं है. पाकिस्‍तानी स्पिनर कनेरिया पड़ोसी देश में हिन्‍दू अल्‍पसंख्‍यक हैं. पाकिस्‍तान क्रिकेट टीम में बहुत कम हिन्‍दू खिलाड़ी रहे हैं. हाल के दिनों में कनेरिया ने एक भारतीय चैनल को इंटरव्‍यू देते हुए कहा था कि पाकिस्‍तान के लिए खेलते वक्‍त शाहिद अफरीदी ने उनपर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया था.Also Read - शास्‍त्री की सलाह से इत्‍तेफाक नहीं रखते दिलीप वेंगसरकर, 'विराट ज्‍यादा खेलकर ही फॉर्म में लौटेंगे'

दानिश के आरोपों पर जवाब देते हुए अफरीदी ने एक पाकिस्‍तानी मीडिया हाउस से बीते दिनों कहा था, "आरोपों में कोई सच्‍चाई नहीं है. उसने खुद स्‍पॉट फिक्सिंग में शामिल होकर देश का नाम खराब किया है. हर किसी को उसके चरित्र के बारे में पता है. अगर मैं इतना बुरा था तो उस वक्‍त उसने पीसीबी को इसकी शिकायत क्‍यों नहीं की. अब वो एक दुश्‍मन देश का इंटरव्‍यू दे रहा है, जिसे धार्मिक भावनाएं भड़क सकती हैं."

When I raised my voice against forced conversion, I was threatened that my career would be destroyed.

— Danish Kaneria (@DanishKaneria61) May 9, 2022