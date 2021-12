India Tour of South Africa 2021-22 Full Schedule: ओमीक्रोन (Omicron) के चलते भारत और साउथ अफ्रीका (India vs South Africa 2021-22) अपने तय कार्यक्रम में बदलाव किया है. पहले 17 दिसंबर से शुरू होने वाला यह दौरा अब 26 दिसंबर यानी बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच (IND vs SA Boxing Day Test Match) से शुरू होगा. इसके अलावा पहले भारतीय टीम को यहां टेस्ट और वनडे सीरीज के अलावा टी20 सीरीज भी खेलनी थी. लेकिन अब ओमीक्रोन के चलते इस सीरीज को अगले साल तक टाल दिया गया है. अब इस दौरे को छोटा कर 26 दिसंबर 2021 से 23 जनवरी 2022 तक कर दिया गया है. यह पूरा दौरा 4 स्थानों पर अपने अंजाम तक पहुंचेगा.Also Read - टेस्ट क्रिकेट को पूजते हैं Virat Kohli, इसलिए लाल गेंद फॉर्मेट में सफल: Ravi Shastri

दोनों देशों के बीच यह टेस्ट सीरीज ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के नए चक्र का हिस्सा है, जबकि वनडे सीरीज द्विपक्षीय सीरीज के तौर पर खेली जाएगी. Also Read - खराब फॉर्म से गुजर रहे अजिंक्य रहाणे के समर्थन में उतरे कप्तान विराट कोहली, कहा- हम उसकी फॉर्म को नहीं आंक सकते

भारत vs साउथ अफ्रीका दौरा- टेस्ट सीरीज का शेड्यूल

26-30 दिसंबर 21- पहला WTC टेस्ट, सुपरस्पोर्ट पार्क @ सेंचुरियन

03-07 जनवरी 22- दूसरा WTC टेस्ट, इंपीरियल वांडरर्स @ जोहान्सबर्ग

11-15 जनवरी 22- तीसरा WTC टेस्ट, सिक्स गन ग्रिल न्यूलैंड्स @ केप टाउन Also Read - ICC ने बताया कब होगा टी20 वर्ल्‍ड कप 2022 के शेड्यूल का ऐलान, इस तारीख से टिकट खरीद सकेंगे फैन्‍स !

पहले दो टेस्ट मैच साउथ अफ्रीकी समय से सुबह 10:00 बजे (दोपहर 1.30 बजे भारतीय समयानुसार) से शुरू होंगे, जबकि तीसरा टेस्ट मैच साउथ अफ्रीकी समय से 10:30 (दोपहर 2.00 बजे भारतीय समयानुसार) पर शुरू होगा.

भारत vs साउथ अफ्रीका दौरा- वनडे सीरीज का शेड्यूल

19 जनवरी 22- पहला वनडे, यूरोलक्स बोलैंड पार्क @ पार्ली

21 जनवरी 22- दूसरा वनडे, यूरोलक्स बोलैंड पार्क @ पार्ली

23 जनवरी 22- तीसरा वनडे, सिक्स गन ग्रिल न्यूलैंड्स @ केप टाउन

इससे पहले दोनों क्रिकेट बोर्ड ने 3 टेस्ट, 3 वनडे और 4 टी20 इंटरनेशनल मैचों के हिसाब से यह दौरा तय किया था. तब यह दौरा 17 दिसंबर से शुरू होकर 26 जनवरी को समाप्त होना था.